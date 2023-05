Le Bayern Munich prêt à rapatrier Cristiano Ronaldo en Europe ?

Le Bayern Munich aurait reçu une proposition pour être aidé à faire venir Cristiano Ronaldo lors du mercato estival.

Voilà cinq mois que Cristiano Ronaldo a quitté l'Europe et s'est envolé vers Al-Nassr. Depuis, le quintuple Ballon d'Or a connu des hauts et des bas avec son nouveau club, car s'il compte 13 buts en 14 matches, il peine à ramener son équipe à la première place du classement et a déjà montré plusieurs signes de nervosité. De quoi laisser penser à des regrets de la part de l'international portugais d'être parti vers cette destination surprenante.

Un milliardaire veut aider à faire venir CR7 !

Mais l'ancien joueur du Real pourrait avoir l'opportunité de faire son retour dans le Big Five européen cet été, 6 mois seulement après son arrivée sur le sol saoudien. Ce vendredi, le journal allemand Abendzeitung Munich explique que le Bayern Munich a reçu un mail surprenant de la part de Markus Schön, un millionaire allemand. Dans son mail, Schön propose littéralement au Bayern de financer l'arrivée du Portugais avec un contrat de partenariat en échange. Il ne s'agirait pas d'une blague mais bien d'un projet concret.

D'après lui, l'arrivée de CR7 à Munich lui permettrait de booster une fin de carrière pour l'instant pas flamboyante d'un point de vue sportif. Il explique même que le joueur de 38 ans serait prêt à consentir à un effort salarial, lui qui dispose actuellement d'un contrat juteux de 200 millions d'euros sur deux ans