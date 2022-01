Le Bayern Munich confirme le départ de Süle en fin de saison

Niklas Süle va quitter le Bayern Munich cet été. Le président du conseil d'administration du FCB, Oliver Kahn, a confirmé mercredi midi, lors d'un point presse, ce que GOAL et SPOX, entre autres, avaient rapporté à l'avance : Süle ne prolongera pas son contrat à la Säbener Straße, qui arrive à échéance.

"Il n'a pas accepté notre offre", a déclaré Kahn. "Nous avons une certaine responsabilité dans les offres que nous faisons. Il est normal que l'on ne s'entende pas toujours dans ce milieu". Cette évolution se serait dessinée "au cours des derniers jours". Dans ce contexte, l'offre du FCB était "très, très bonne".

Quelle suite pour Süle ?



Il s'agit maintenant de décider comment le départ de Süle peut être compensé. Kahn a déclaré : "Nous avons de nombreuses possibilités en ce qui concerne le poste de défenseur central. Partez de ce principe : bien sûr, nous regardons des joueurs. Mais nous avons Hernandez, Pavard, Upamecano, un excellent défenseur central, nous avons Nianzou. Il y a beaucoup de possibilités. Mais il est clair que le FC Bayern doit toujours s'occuper des joueurs en cas de départ".

La question de la destination de Süle reste ouverte. L'international est surtout pressenti à Chelsea et au FC Barcelone pour la poursuite de sa carrière. La Premier League est considérée depuis un certain temps comme son objectif idéal.

Après David Alaba, Jérôme Boateng et Javi Martinez, Süle est déjà le quatrième joueur à quitter le club munichois libre en un an. D'un autre côté, le Bayern pourrait également se renforcer cet été avec un joueur libre de tout contrat : Selon les informations de GOAL et SPOX, Andreas Christensen de Chelsea, qui a déjà joué en Bundesliga pour Gladbach, est un candidat pour une arrivée au Bayern durant l’été.

Süle joue toujours

Süle avait rejoint le Bayern en 2017 en provenance de 1899 Hoffenheim, le FCB avait alors payé environ 20 millions d'euros de transfert. Jusqu'à présent, il a disputé 158 matchs (13 buts) à Munich.

Cette saison, Süle a participé à 25 matchs dont treize en jouant l’intégralité de la rencontre et n’a été absent que quatre matchs en novembre après avoir été testé deux fois positifs au Covid-19.