Toujours en recherche d'amélioration de son effectif, le Bayern aurait ciblé un international espagnol pour renforcer son secteur offensif.

En pleine planification d'effectif pour la saison à venir, le Bayern souhaite donner une orientation « Tuchel compatible » à son groupe pour coupler au mieux avec les ambitions de son nouvel entraîneur. Et le principal axe à renforcer au Rekordmeister, c'est le secteur offensif qui a particulièrement sous-performé cette saison après le départ non-remplacé de Robert Lewandowski. C'est en ce sens que le club bavarois et Thomas Tuchel ont ciblé un international espagnol parfaitement capable de s'adapter au système de jeu qui sera mis en place la saison prochaine.

Le Bayern cible un international espagnol

Si le transfert d'un Espagnol au Bayern pose initialement question tant les styles de jeu diffèrent entre la Liga et la Bundesliga, il s'agit en réalité d'un international qui joue déjà en Allemagne, et ce depuis plusieurs saisons. Car celui que le Bayern a ciblé n'est autre que Dani Olmo, le milieu offensif de Leipzig qui vient de fêter ses 25 ans. Piste prioritaire pour Thomas Tuchel, les Bavarois se disent confiants quant à la réalisation du transfert.

Outre son envie de rejoindre le Bayern, un autre facteur important place les Bavarois en position de force dans le dossier : son contrat à Leipzig expire en fin 2024 et il a refusé de le prolonger, son club doit donc le vendre si il ne veut pas le perdre gratuitement l'été prochain. Malgré les intérêts du Real Madrid, de l'Atlético et du Barça, c'est bien le Bayern qui tire la corde pour l'instant dans le dossier. L'indemnité de transfert est estimée autour des 40M.

Dani Olmo, un milieu « Tuchel compatible »

Présent au sein du RB Leipzig depuis janvier 2020, Dani Olmo connaît parfaitement le football allemand et poursuit sa progression entamée au Dinamo Zagreb il y a plusieurs années déjà. Capable d'évoluer sur tous les fronts de l'attaque, il dispose d'un coffre physique important dans le travail défensif et d'une capacité à créer des différences au-dessus de la moyenne. Autant de qualités qui font de lui un profil idéal pour le « système Tuchel ».

Le Rekordmeister s'était déjà intéressé au milieu offensif par le passé et avait déjà tenté de le recruter lorsqu'il évoluait encore en Croatie mais l'Espagnol avait privilégié le projet RedBull. Auteur de 5 buts et 9 assists en 28 rencontres disputées sous le maillot de Leipzig, Dani Olmo réalise une moins bonne saison que sa précédente, comme l'ensemble de son club. Il n'en reste pas moins un des éléments offensifs les plus prometteurs du championnat et pourrait remplacer Sadio Mané, poussé dehors par son club, au Bayern.