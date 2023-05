Le Bayern a trouvé l'astuce pour ne pas payer les 100M de Kolo Muani

Échaudé par le prix demandé par l'Eintracht Francfort pour Kolo Muani, Lothar Matthäus a l'astuce pour que le Bayern n'ait pas à les payer.

Pour pallier au départ de Robert Lewandowski vers le Barça, le Bayern avait jeté son dévolu sur Sadio Mané en provenance de Liverpool. Mais entre une grosse blessure, des méformes régulières et un poste de n°9 qu'il ne connaît pas vraiment, le bon coup s'est finalement transformé en essai raté. Au final, les Bavarois ne peuvent compter que sur Eric Maxim Choupo-Moting comme avant-centre mais, malgré la bonne saison du Camerounais, cela n'est pas assez pour le standing du Bayern. Le Rekordmeister s'est donc mis en quête d'un nouveau buteur mais toutes les pistes s'enlisent. Et parmi elles, Randal Kolo Muani qui souhaiterait venir en Bavière mais dont le club de l'Eintracht Francfort demande au moins 100M. Mais Lothar Matthäus, grande légende du Bayern, pense avoir trouvé l'astuce pour ne pas devoir les payer.

Un besoin urgent d'attaquant, aucune vraie possibilité

La piètre saison bavarois conjuguée à un secteur offensif bien moins performant qu'à son habitude ont poussé les dirigeants du Bayern a placé le poste d'attaquant de pointe tout en haut de la liste des priorités pour le prochain mercato. Les Munichois ne sont plus aussi létaux qu'avant et, pire, ils ne font plus peur. Le secteur offensif bavarois, habitué à tourner à plein régime avec un danger venant de partout, s'est caricaturé et dépend désormais énormément de la forme de ses titulaires. Un problème central qui doit être réglé par l'achat d'un nouveau grand numéro 9.

En négociations depuis longtemps, le cas Harry Kane s'est finalement enlisé et la direction a laissé tomber le plan Victor Osimhen en raison de son prix. Pour l'instant, c'est toujours Randal Kolo Muani qui tient la corde haute mais l'Eintracht Francfort ne veut pas le vendre et ne négociera pas en-dessous de 100M. Une somme particulièrement élevée qui refroidit très fortement le Rekordmeister qui s'est toujours juré de ne pas débourser de pareils chiffres. Le salut pourrait toutefois venir de Lothar Matthäus, légende du club, qui pense avoir trouvé l'astuce pour ne pas devoir dépenser autant.

Lothar Matthäus connaît l'astuce parfaite

Spectateur attentif de la Bundesliga, Lothar Matthäus se désole de la situation du Bayern, obligé de délier les cordons de sa bourse pour s'offrir le grand attaquant qui lui manque cruellement. Or, pour lui, il existe une solution très simple pour pallier à cela, une solution que la Ligue 1 connaît bien : Serhou Guirassy, actif à Stuttgart. « Si j'étais le Bayern, je prendrais Guirassy. Il a de nouveau attiré mon attention lors du match de Coupe contre l'Eintracht Francfort : sûr du ballon, solide, rapide et robuste. Il a tout ce dont un avant-centre de haut a niveau. Guirassy est aussi bon que Kolo Muani, à la différence qu'il coûte beaucoup moins cher. »

Pour le Ballon d'Or 1990, c'est la solution parfaite pour éviter toute mauvaise surprise : « Les rapports entre Munich et Stuttgart sont proches, d'autant plus depuis que Sebastian Hoeness entraîne le VfB [ndlr : son oncle, Uli Hoeness, fait partie de la direction du Bayern]. Pourquoi le Bayern ne devrait-il pas faire un effort pour Guirassy? À presque 30 ans, Kane est déjà trop vieux et Osimhen aurait été bien trop cher. Et Kolo Muani coûtera plus cher que sa valeur marchande qui a déjà explosé après sa bonne Coupe du monde. Et ce n'est même pas sûr que l'Eintracht accepte de le vendre. »

Prêté au VfB Stuttgart par le Stade Rennais, l'international guinéen dispose d'une valeur marchande de 10M et les Souabes bénéficient d'une option d'achat à 9M pour convertir le prêt en achat définition (avant, peut-être, de le revendre plus cher). En 22 rencontres sous le maillot des Rotten, Guirassy a inscrit 10 buts sans être un titulaire indiscutable. Mais surtout, son retour après une absence d'un mois et demi pour blessure a permis à son club de quitter sa place de relégable et d'accrocher Dortmund. Il lui reste 4 rencontres pour réussir à assurer le maintien de son équipe avant de, pourquoi pas, décrocher un transfert de rêve.