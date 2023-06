Le Barça vise un ancien joueur du PSG

Le FC Barcelone s'intéresse à un ancien joueur parisien pour renforcer son milieu de terrain.

Le FC Barcelone prépare sa saison 2023-2024. Une saison lors de laquelle les Blaugranas entendent confirmer leur retour au sommet en Espagne et surtout regoûter aux saveurs des grandes soirées européennes. Pour cela, les dirigeants du club comptent se montrer actifs sur le marché des transferts, toujours en flairant les bonnes affaires comme cela pourrait être le cas avec une arrivée libre d'Ilkay Gündogan.

Lo Celso dans le viseur du Barça

Pour autant, les Catalans auraient une autre cible au milieu de terrain, et il s'agit d'un ancien joueur du Paris Saint-Germain. Si l'on en croit les informations de Mundo Deportivo ce vendredi, le Barça ciblerait Giovanni Lo Celso (27 ans). L'international argentin, qui a disputé 54 matches avec le club francilien, a beaucoup voyagé depuis. Son excellent passage au Bétis Séville lui a ouvert les portes de la Premier League, où son aventure à Tottenham a été gâchée par plusieurs blessures, avant d'être prêté un an et demi à Villarreal, un succès puisqu'il fut notamment l'un des acteurs de l'épopée du club espagnol en Ligue des Champions 2021-2022.

D'après le quotidien espagnol, Xavi apprécierait le profil du milieu de terrain argentin, qui pourrait sublimer le collectif de son équipe par sa technique et sa compréhension du jeu. Sous contrat jusqu'en 2025, il pourrait coûter environ 40 millions d'euros au champion d'Espagne s'il venait à réellement se positionner dessus.