Le Barça veut garder ses jeunes stars

Le Barça veut éloigner les autres clubs de ses jeunes vedettes et fera tut pour les prolonger.

Le FC Barcelone, sous la direction de Joan Laporta, devrait continuer à faire confiance à La Masia en prolongeant les contrats d'Oscar Mingueza et d'Ilaix Moriba.

Cela s'ajoute à la récente prolongation de contrat annoncée pour Alex Collado, alors que Barcelone cherche à planifier pour l'avenir.

L'accord actuel de Mingueza expire en juin, mais le club a la possibilité de le prolonger de deux ans, que les dirigeants prévoient d'exercer sans renégocier les termes.

L'émergence du défenseur de 21 ans a été l'un des vrais points positifs pour Ronald Koeman cette saison au milieu de beaucoup de chaos en arrière-plan.

Avec deux buts et deux passes décisives en 32 apparitions, Mingueza s'est montré non seulement fiable mais polyvalent, jouant à l'arrière dans une défense à quatre et aussi arrière central dans une arrière-garde à trois ou quatre.

Ilaix Moriba, quant à lui, a eu moins d'opportunités en équipe première mais a donné un aperçu de son immense potentiel, plus récemment en tant que remplaçant contre le Real Madrid.

Le joueur de 18 ans a un contrat jusqu'en 2022, mais Barcelone veut le garder beaucoup plus longtemps que cela.

Les autres jeunes dont le renouvellement est envisagé par Barcelone sont Ronald Araujo, sous contrat jusqu'en 2023, et Konrad de la Fuente, qui a un accord jusqu'en 2022.

Pour rappel, Moriba a marqué son premier but senior pour Barcelone lors de la victoire des Catalans 2-0 contre Osasuna en Liga Santander.

En fait, sa première réalisation en équipe première est intervenue au même endroit où Ansu Fati a marqué son premier but à Barcelone la saison dernière.

"J'aime tirer", a déclaré Ilaix aux médias à El Sadar. «Je ne sais pas comment j'ai coupé et tiré avec mon pied gauche ... grâce à Dieu, c'est rentré. Je n'oublierai jamais ça. Je l'emmènerai dans ma tombe."

«Ansu est comme un frère pour moi et j'ai beaucoup d'amour pour lui. Je suis ravi d'avoir marqué mon premier but dans les mêmes cages que lui."