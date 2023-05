Le Barça sur le point de recruter un joueur de Manchester City

En fin de contrat avec Manchester City à l'issue de la saison, Ilkay Gündogan aurait trouvé un accord verbal avec le FC Barcelone.

Le FC Barcelone prépare son mercato et cherche, comme l’été dernier, à réaliser de jolis coups, notamment avec des joueurs en fin de contrat et pour qui il ne faudra pas régler d’indemnité de transfert. Ce fut le cas avec Andreas Christensen, Frank Kessié ou encore Marcos Alonso, qui ont tous donné satisfaction cette saison.

Accord verbal avec Gündogan

Pour son prochain gros coup, le club catalan souhaiterait s’attaquer à Ilkay Gündogan pour apporter un peu d’expérience aux jeunes milieux tels que Gavi ou Pedri suite au départ de Sergio Busquets. À 32 ans, l’international allemand est un cadre et même capitaine à Manchester City, où il est devenu indispensable au fil des années. Cette saison encore, il brille dans l’entre-jeu des Skyblues et reste sur deux doublés en deux matches, avec notamment deux sublimes réalisations contre Everton dimanche.

Alors que son contrat avec le très probable futur champion d’Angleterre expire à l’issue de la saison, le milieu allemand aurait trouvé un accord verbal avec le Barça. D’après les informations de Sport, Gündogan serait donc sur le point de rejoindre le récent champion d’Espagne, il aurait même accepté de réduire son salaire pour ce faire. Si rien n’est encore officiel, le joueur et ses proches seraient partants à l’idée de vivre en Espagne, où un contrat de trois saisons l’attendrait.

Guardiola veut le conserver

Mais un argument de poids pourrait faire pencher la balance en faveur de City, Pep Guardiola. Le technicien espagnol a fait de lui un élément clé de son nouveau système et lui confie toujours le brassard de capitaine. Il ne cache pas non plus son désir de le voir rester du côté de l’Etihad Stadium. « Personne ne sait ce qui va se passer. Avec un peu de chance, peut-être qu’il restera », a-t-il confié après la victoire face au Toffees.