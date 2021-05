Le Barça remporte la Ligue des Champions féminine

Le FC Barcelone a conquis la Ligue des Champions féminine en laminant ce dimanche Chelsea à Goteborg (4-0).

Les Barcelonais sont devenues ce samedi les nouvelles reines de l'Europe, succédant au palmarès à l'Olympique Lyonnais. En finale, ce samedi, elles ont étrillé Chelsea sur le score sans appel de quatre buts à zéro.

L'équipe catalane est incontestablement la meilleure équipe du continent. Cette saison, elle a tout survolé. Dans son championnat, elle n'a pas perdu un seul point, avec une moyenne d'un peu moins de cinq buts par match, et en jouant au football qui peut très bien être comparé à celui que pratiquait l'équipe masculine du club sous les ordres de Pep Guardiola.

Face aux Blues, Hamraoui et ses coéquipières se sont montrées intraitables de bout en bout. C'était une masterclass absolue et qui restera parmi les plus grandes performances livées sur cette scène.

Un match à sens unique

Un but contre son camp bizarre leur a donné l'avantage au Barça au bout d'une minute de jeu, mais ce qui a suivi ne sortait en aucun cas de l'ordinaire. Pour Barcelone, en tout cas. Et le PSG d'Olivier Echouafni, battu en demi-finale par cette formation, pourra en témoigner.

Putellas (14e), Bonmati (21e) et Hansen (36e) ont été les buteuses blaugrana. Avant même la pause, le sort du match était donc plié. Et cela en dit sur l'écart de niveau qu'il y avait entre les deux équipes.

La façon dont elles ont pressé, la façon dont ils ont dominé, l'incisivité dont ils ont fait preuve dans le dernier tiers, la fluidité du mouvement hors du ballon; c'est ce qui les a aidés à remporter le titre de Primera Division avec huit matchs à disputer.

Une telle alchimie ne vient pas du jour au lendemain. C'était le produit d'une équipe soigneusement constituée au cours de la dernière décennie, des joueuses sélectionnées pour s'adapter au style de Barcelone dans d'autres équipes ou progressant dans la célèbre académie du club eux-mêmes.

En remportant la couronne continentale, Barcelone aussi devient aussi le premier club sacré à la fois chez les hommes et les femmes. Une consécration qui vient mettre du baume au coeur aux socios, après que la bande à Koeman ait définitivement abandonné ce dimanche ses espoirs pour le titre en perdant à Vigo.