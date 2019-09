Le Barça fait tout pour protéger Ansu Fati

Le club travaille dur pour s'assurer qu'il réalise son potentiel selon SPORT.

La popularité du jeune frais émoulu de La Masia explose actuellement et le Barça veut tout faire pour s’assurer de son développement et de sa réussite au Camp Nou.

Les dirigeants catalans veulent éviter de le perdre dans un autre club européen s'il ne dispose pas du temps de jeu nécessaire à son ambition et à son développement, mais aussi s'assurer qu'il ne laisse pas la quête de la renommée influencer sa progression.

À 16 ans, Fati a fait ses débuts cette saison contre le Betis avant de marquer à Osasuna. Sa popularité a depuis explosé. Il n’est pas facile d’avoir 67 000 abonnés sur Instagram avant vos débuts, et encore plus difficile d’en atteindre 840 000 après avoir marqué votre premier but pour le Barça.

C'est ce que les deux dernières semaines ont vu en termes de croissance sur les médias sociaux pour le jeune joueur.

Le club lui a demandé de réagir avec calme face à sa récente notoriété et c'est ce qu'il a fait. Il n'a ajouté que quatre photos sur les réseaux sociaux au cours des dernières semaines: ses débuts contre le Betis, l'ouverture de l'Estadi Johan Cruyff, Messi le serrant dans ses bras et son premier but pour le Barça.

Les dirigeants catalans ont aussi demandé à son père de limiter les interventions dans les médias pour éviter de mettre plus de pression sur le jeune joueur, toujours selon SPORT.