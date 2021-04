Après son triomphe, le Barça envoie un message au Real Madrid

Après avoir triomphé en finale de Coupe du Roi, le Barça a envoyé un message fort au Real Madrid.

Barcelone espère que la Copa del Rey de cette saison pourra lancer une nouvelle ère d'or de succès au club.

Un message plein d'ambition à destination du Real Madrid

L'équipe de Ronald Koeman a remporté la finale de la coupe nationale 4-0 contre l'Athletic Club samedi pour un premier trophée en deux ans.

"Le premier d'une nouvelle ère", disait le slogan sur les t-shirts spéciaux de Barcelone portés lors des célébrations.

Il y a certainement une énergie positive autour du club, en grande partie grâce à la forme de l'équipe et au retour de Joan Laporta à la présidence et ce message, et ce message est certainement destiné au Real Madrid, le grand rival national.

Après avoir vécu une saison blanche en 2019/2020, le FC Barcelone a repris gout aux trophées. L’équipe catalane a négocié ce samedi comme il se doit sa finale de Coupe du Roi aux dépens de Bilbao. A Séville, les Blaugrana ont torpillé les Basques sur un score sans appel de 4 buts à 0.

L'article continue ci-dessous

Il ne pouvait y avoir une démonstration barcelonaise sans un grand Messi. Déterminé à soulever son 35e (et dernier ?) trophée avec son club de cœur, le génie argentin s’est montré très inspiré, en inscrivant deux buts. Un doublé qui est venu agrémenter une très belle prestation de sa part.

Joan Laporta, le président du Barça, a lui aussi envoyé un message, lui qui semblait assez confiant pour assurer l'avenir de Lionel Messi après avoir supervisé la victoire de Barcelone en finale de la Copa del Rey.

"Leo est le meilleur joueur du monde", a déclaré Laporta à Telecinco par la suite. «Il est très attaché à ce club. Je suis convaincu qu'il veut rester et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'il reste."