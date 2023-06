Le Barça aurait déjà un temps d'avance pour Gündogan

Libre de tout contrat en fin de saison, Ilkay Gündogan pourrait s'engager avec le FC Barcelone lors du mercato estival.

Ilkay Gündoğan aura l'occasion de finir en apothéose son aventure avec Manchester City. Arrivé en 2016 à la demande de Pep Guardiola, le milieu de terrain allemand s'est affirmé comme l'un de ses tauliers et renforce peu à peu son statut de légende du club. De son coup franc pour sceller le titre en 2019 à son doublé en finale de FA Cup samedi, en passant par une saison à 17 buts toutes compétitions confondues, le joueur de 32 ans est devenu l'un des chouchous de l'Etihad Stadium et espère remporter le seul trophée majeur qui lui manque avec le club anglais.

Le Barça a un accord

Mais son contrat expire à l'issue de la saison, et malgré les nombreuses déclarations d'amour de Pep Guardiola, l'international allemand devrait partir cet été. Et si le Paris Saint-Germain semble intéressé, c'est bien le FC Barcelone qui tient la corde depuis plusieurs semaines pour s'attacher ses services. Ce vendredi, Mundo Deportivo assure que le club catalan a déjà un accord avec l'ancien de Dortmund pour une signature libre en fin de saison et un contrat de trois ans qui l'attend chez les Blaugranas.