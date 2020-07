Le Barça à fond sur Eric Garcia

Le FC Barcelone veut s'attacher les services d'Eric Garcia, mais Manchester City fait tout pour retenir son joyau.

Le a fait d'Eric Garcia sa priorité du mercato, mais cherche toujours à faire signer un nouveau contrat de longue durée à son arrière espagnol.

Le joueur de 19 ans a quitté l'académie de La Masia du Barca il y a trois ans et a depuis intégré l'équipe première de City sous la houlette de Guardiola. Aujourd'hui, le club catalan souhaite récupérer ce jeune prometteur et ce fin afin d'anticiper le prochain départ à la retraite de Gérard Piqué. Le contrat du jeune Garcia du côté de l'Etihad Stadium expire en 2022.

Garcia s'est imposé comme un élément régulier de la formation de Guardiola depuis la reprise du championnat post-Covid, débutant notamment le choc de contre et la demi-finale de la face à . Il est passé dans la hiérarchie des axiaux devant John Stones et Nicolas Otamendi. Selon toute vraisemblance, il devrait également jouer d'entrée match retour des 8es de finale de la contre le .

Le directeur général de City, Txiki Begiristain, devait s'asseoir avec les représentants du joueur pour discuter d'un nouvel accord avant l'épidémie de Covid-19. Selon des sources en , Garcia pourrait remettre en question son avenir si Guardiola se décide à de quitter le club vice-champion d' . Le manager catalan est actuellement dans les 12 derniers mois de son contrat au stade Etihad et a il a refusé jusqu'à présent de dire s'il allait rempiler ou pas.

En juillet, Guardiola a déclaré qu'il était convaincu que Garcia signerait un nouveau cntrat à long terme avec les Eastlands, mais le Barça reste convaincu, de son côté, qu'un retour à l'envoyeur est possible. "Il n'y a rien de nouveau à ce jour. Il a un an de plus sur son contrat, si Barcelone le veut, ils doivent l'appeler", a déclaré Guardiola le mois dernier. "Nous allons essayer de le convaincre de rester ici pendant de très nombreuses années. Je suis convaincu qu'il restera, mais au final, c'est sa décision. Il sait que nous le voulons, mais c'était la même chose avec Leroy [Sané]. Nous le voulons, mais s'il ne veut pas rester, nous ne pouvons rien faire d’autre. Il sait, son agent le sait, sa famille sait que nous le voulons. Si Barcelone le veut, ils doivent appeler Txiki."