Le Ballon d’Or pour N’Golo Kanté ? La réponse de Didier Deschamps

Et si N’Golo Kanté remportait le Ballon d’Or en 2021 ? En conférence de presse, Didier Deschamps s’est prononcé sur les chances du joueur de Chelsea.

La Ligue des Champions, et puis l’Euro ? Après avoir soulevé la coupe aux grandes oreilles avec Chelsea face à Manchester City (1-0) samedi dernier, N’Golo Kanté s’apprête à disputer le Championnat d’Europe avec l’équipe de France. Avec de grandes ambitions.

Vice-champions d’Europe en 2016, champions du monde en 2018, les Bleus viseront évidemment la finale du 11 juillet prochain en 2021. Et en cas de victoire, le milieu de terrain aurait-il des chances de remporter le Ballon d’Or ?

"Je ne sais pas si c'est accessible à un joueur qui n'est pas créatif"

Avec Kurt Zouma et Olivier Giroud, Kanté deviendrait alors l’un des trois joueurs à avoir remporté les deux trophées les plus importants de la saison. Et pourtant, Didier Deschamps ne s’attend pas vraiment à voir l’homme aux trois poumons être sacré…

L'article continue ci-dessous

"Je ne sais pas si c'est accessible à un joueur qui n'est pas créatif, qui marque peu. Il peut marquer quelques buts et faire quelques passes décisives mais en règle générale…", a nuancé DD en conférence de presse ce mardi. Que ce soit en C1, en PL, en FA Cup ou en League Cup, Kanté n’a effectivement pas inscrit le moindre but, pour seulement trois passes décisives.

Kanté, trois ans après Modric ?

"C’est arrivé, il y en a eu comme Fabio Cannavaro en 2006 ou d'autres à mon époque, comme Matthias Sammer en 1996. En règle générale, dans la majorité des cas, ça concerne un joueur créatif, c'est-à-dire décisif", a toutefois rappelé le sélectionneur lors d’un interview accordée à RMC Sport.

Le sacre de Kanté, trois ans après celui de Luka Modric, seul homme à avoir résisté aux ogres Cristiano Ronaldo et Lionel Messi depuis le début de leur hégémonie en 2008, serait pourtant un joli message envoyé au monde du football.