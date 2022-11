LdC : Mbappé efface Messi

Ce mercredi, Kylian Mbappé a une nouvelle fois battu un record auparavant détenu par Lionel Messi en Ligue des Champions.

Kylian Mbappé n’en finit plus de battre les records, surtout en Ligue des Champions. Depuis ses débuts dans la compétition en 2016/2017 alors qu’il n’avait que 17 ans, l’international français s’est toujours distingué par ses statistiques hors normes. Et ce mercredi face à la Juventus de Turin, l’ancien Monégasque a de nouveau marqué de son empreinte la plus grande des compétitions.

Mbappé devient le plus jeune joueur à atteindre 40 buts

Au Parc des Princes, le natif de Bondy a permis aux hommes de Christophe Galtier d’ouvrir le score à la suite d’un enchaînement de grande classe conclu par une frappe limpide qui finit au fond des filets de Wojciech Szczesny. Il s’agissait là du 40ème but de Kylian Mbappé dans la compétition reine. Déjà installé dans le top 20 des meilleurs buteurs de l’histoire de la C1, il est devenu ce mercredi le plus jeune joueur à atteindre la barre des 40 réalisations, à l’âge de 23 ans 10 mois et 13 jours, dépassant ainsi le précédent record d’un certain Lionel Messi, qui avait réalisé cette performance à 24 ans, 4 mois et 8 jours en 2011.

Le top 10 en ligne de mire

Déjà bien installé parmi les meilleurs scoreurs de l’histoire de la Coupe aux grandes oreilles, le champion du monde 2018 devrait encore continuer à grimper. Sa prochaine cible n’est autre que son coéquipier Neymar, qui culmine pour l’instant à 43 buts. Il devrait rapidement se rapprocher du top 10, dont la dernière place est occupée par Filippo Inzaghi avec... 50 buts.