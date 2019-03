L'avenir de Genesio, les ambitions de l'OL, Aouar, Fekir, le Barça... : les confidences d'Aulas

Le président de l'OL pense que son club devra jouer de façon offensive afin de "troubler" le Barça au Camp Nou.

Lors d'un entretien accordé à Téléfoot, ce dimanche, Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, a évoqué de nombreux thèmes. Il s'est montré confiant pour les chances de Lyon de réussir à obtenir un résultat sur la pelouse du Camp Nou, mecredi soir contre Barcelone (21h00) en huitième de finale retour de C1 après le nul de l'aller (0-0).

Le manque de trophées de l’OL ces dernières années : Oui j’en ai marre (de ne rien gagner, ndlr). Essayer de gagner la C1 ce n’est pas réaliste. On va voir en Coupe de France.

Genesio : Ma décision n’est pas prise sinon je lui aurais dis. J’aurai un entretien avec lui avant Barcelone pour lui dire le fond de ma pensée. Pour qu’on aille à Barcelone avec tous les atouts. Bruno est un bon entraîneur.

Les transferts : Cet été on laissera partir un seul joueur parmi ceux sollicités, on ne sait pas lequel. On fait un gros effort pour convaincre Nabil, qui est notre champion du monde, de rester.

C’est plus facile de convaincre Houssem plutôt que Depay. Houssem est programmé pour faire partie de l’équipe de Lyon qui sera championne d’Europe dans les années qui viennent.

L'élimination du PSG : Paris était la meilleure chance pour la France d’aller gagner une C1. C’était mon favori donc c’est une grande tristesse.

Le match contre le Barça : Le scénario idéal contre le Barça est de marquer un but. Nabil peut marquer. Je suis convaincu que c’est par l’offensive qu’on pourra troubler le Barça. 1-1, ce serait un résultat magnifique.