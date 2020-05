L'avenir de David Luiz à Arsenal dans le doute

L'international brésilien a signé en provenance de Chelsea en 2019 et on ne sait pas si sa carrière à l'Emirates durera plus d'une saison.

David Luiz pourrait être sur le départ d' juste un an après son arrivée en provenance de . Les Gunners ont payé à leurs rivaux de l'Ouest de Londres 8 millions de livres sterling pour signer l'international brésilien l'été dernier, le défenseur central ayant achevé transfert surprise le jour de la fin du mercato. Et malgré quelques erreurs importantes, David Luiz est devenu un titulaire régulier au cœur de la défense d'Arsenal, tant sous Unai Emery que sous les ordres de Mikel Arteta, qui a été nommé en décembre après le limogeage d'Emery.

David Luiz a participé à tous les matchs depuis la prise de fonctions d'Arteta, sauf un, et a souvent parlé en termes élogieux des méthodes de l’Espagnol. "Mikel fait des choses incroyables, j'aime avoir près de 33 ans et continuer à apprendre et à m'améliorer et voir à quel point le football est beau", a déclaré Luiz à Adidas en avril. "Chaque jour, il change quelque chose de plus et avec une nouvelle idée et une nouvelle philosophie je peux encore m'améliorer en tant que personne, en tant que joueur et en tant que leader".

Mais malgré sa relation étroite avec Arteta, David Luiz pourrait bientôt être à la recherche d'un nouveau club - Arsenal n'ayant pas encore entamé de discussions sur l'activation de la clause de son contrat qui le verrait rester à l'Emirates Stadium pour une autre saison. Les Gunners vont pouvoir compter sur l'arrivée de William Saliba cet été à la suite de son prêt avec Saint Etienne et devraient également signer Pablo Mari de manière permanente.

Arsenal veut réduire sa masse salariale

Pablo Mari, un défenseur-centre gaucher, serait en concurrence directe avec David Luiz, étant donné que les deux préfèrent jouer en tant que défenseur central gauche dans une défense à quatre. Cependant, David Luiz a déclaré publiquement qu'il n'avait aucun problème à changer de côté pour accueillir l'Espagnol, arrivé en janvier sur un premier accord de prêt. "Je veux toujours jouer", a déclaré l'ancienne star de Chelsea. "Je joue toujours comme l'entraîneur veut jouer".

"Peu importe le côté, peu importe la position. Vous savez que j'ai joué à beaucoup de postes au cours de ma carrière. Je suis toujours prêt pour ça". David Luiz est l'une des personnes les mieux rémunérées d'Arsenal et le club du nord de Londres cherche à réduire considérablement sa masse salariale au milieu de la crise financière croissante causée par la crise du Coronavirus. Les Gunners devraient perdre jusqu'à 144 millions de livres sterling si toute la saison 2020-21 se joue à huis clos en raison de la pandémie.

Pendant ce temps, Arsenal pourrait commencer un entraînement avec contact dès jeudi après que les clubs de ont convenu à l'unanimité d'intensifier les plans de retour à la compétition. Les joueurs s'entraînent en groupes de cinq au maximum depuis la semaine dernière, mais avec des directives de distanciation sociale toujours en place. Mais lors d'une réunion des actionnaires de la Premier League mercredi, les clubs ont accepté de reprendre l'entraînement avec contact complet faisant une étape de plus vers la reprise prévue de la compétition le mois prochain.