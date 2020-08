L’Atalanta ne croit pas aux blessures de Mbappé et Verratti

Le milieu de l’Atalanta Bergame, Remo Freuler, ne croit pas aux absences de Mbappé et Verratti pour le quart de finale de la Ligue des Champions.

A pratiquement chaque jour, sa blessure au PSG. La triste série a commencé lors de la finale de la avec une très vilain entorse de la cheville de Kylian Mbappé suite à un tacle de Loïc Perrin. L’ancien Monégasque s’est lancé dans une course contre la montre mais ce premier coup dur n’est pas resté sans lendemain malheureusement. Lors de la finale de la face à l'OL, c’est Layvin Kurzawa qui a été touché musculairement à la cuisse droite et qui est d’ores et déjà forfait pour le quart de finale de la Ligue des Champions contre l’ Bergame. Quid de Marco Verratti, touché à l’entraînement mardi et toujours annoncé comme incertain ? Le milieu italien va partir en stage au pour préparer les échéances européennes mais dans le camp parisien, c’est la soupe à la grimace.

Freuler : « Le Bayern, Barcelone et City ou le Real sont les favoris »

Pourtant, à Bergame, on en croit moyennement à l’absence de Mbappé et de Verratti mercredi prochain. « Je sais qu'Angel Di Maria est suspendu mais je ne croirai aux absences de Mbappé et Verratti seulement lorsque je verrai l'équipe sur le terrain, a déclaré Remo Freuler à l’Eco di Bergamo. C'est un quart de finale de Ligue des Champions, tout le monde veut en être et ils font faire tout ce qui est possible pour y prendre part. » Une chose est sûre, ce n’est pas la présence du champion du monde français ou du « Petit Hibou » qui va changer la façon d’appréhender la rencontre des Bergamasques. La pandémie liée au coronavirus a fortement touché la région italienne et les hommes de Gian Piero Gasperini sont désormais en mission. « Nous jouons avec et pour Bergame, cela nous donne une force en plus, a poursuivi le milieu suisse. Cette région a tellement souffert, nous ne le savons que trop bien dans l'équipe, cela nous donne un surplus de motivation quand nous sommes sur le terrain. C'était le cas en , ce sera encore le cas à Lisbonne. »