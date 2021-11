L’ASSE se redresse, Monaco piétine… Le résumé de la journée en Ligue 1

De belles affiches étaient au programme ce dimanche à 15h pour le compte de la 13e levée de l’exercice. Le fait marquant a été le succès renversant obtenu par l’AS Saint-Etienne contre Clermont (3-2). Son tout premier de la saison. Le Stade Brestois a été le seul à faire le plein de points à l'extérieur en l’emportant du côté de Lorient (2-1). Nantes et Monaco, eux, n’ont pu faire mieux que match nul.

L’ASSE revient de très loin

En accueillant le promu clermontois à domicile, Saint-Etienne n’avait d’autres choix que de s’imposer pour sortir de la crise et éviter un limogeage à son entraineur. La mission a été accomplie, mais à quel prix ? Dans un Chaudron vide, les Verts ont réussi à s’imposer mais après avoir été menés par deux buts d’écart, et en scorant aussi deux fois dans les arrêts du jeu. Avec l’énergie du désespoir et en faisant appel à leurs vertus de résilience, qu’ils ont affichées lors des dernières sorties, les hommes de Puel ont parvenu à glaner cette victoire derrière laquelle ils courent depuis l’entame de l’exercice. Après des buts de Bayo et de Berthomier, Nordin, Krasso et Sow ont matérialisé la révolte des Foréziens. Avec les trois ponts glanés, ils abandonnent aussi la lanterne rouge du classement au FC Metz. De quoi enfin lancer leur saison ?

Dans les autres matches, l’AS Monaco se déplaçait à Reims avec l’objectif de renouer avec la victoire et effacer son faux-pas contre Brest. Pari manqué (0-0). En terre champenoise, les Monégasques ont encore manqué d’inspiration, ne cadrant que deux tentatives en 90 minutes. L’équipe de Niko Kovac est clairement en perte de vitesse et à ce rythme elle va très vite abandonner ses espoirs de finir sur le podium.

L'article continue ci-dessous

Nantes peut avoir des regrets

Opposé à Strasbourg à domicile, Nantes a également manqué de s’imposer (2-2). Les Canaris menaient pourtant deux fois à la marque et ils ont fini en supériorité numérique après l’expulsion de Ludovic Ajorque. Mais, Adrien Thomasson est parvenu à sauver la mise au Racing en répondant au but de Kolo Muani, tout comme Diallo l’a fait avec celui de Koulibaly. Avec ce résultat arraché aux tripes, les Alsaciens confirment leur regain de forme récent.

Le Stade Brestois de Michel Der Zakarian a aussi enchainé avec un nouveau succès (2-1). Les Finistériens avaient attendu douze journées avant d’empocher leur première victoire et voilà qu’ils enregistrent deux d’affilée. Romain Faivre et ses coéquipiers ont dominé le voisin lorientais chez lui (2-1). Leur tâche a, cela dit, été grandement facilitée par l’expulsion précoce d’Hergault (28e). A ce moment-là, les Merlus menaient 1-0.