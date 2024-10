Real Madrid, le gros doute sur l'avenir de Kylian Mbappé après les critiques

L'attaquant du Real Madrid ne fait plus l’unanimité depuis sa sortie en Suède alors que l’équipe de France était en plein match contre Israël, jeudi.

Kylian Mbappé est au cœur d’une grosse polémique depuis quelques jours. Alors qu’il a déjà été critiqué pour son absence en équipe de France pour les deux matchs de la trêve internationale d’octobre, l’ancien du PSG, qui était prétendu blessé, avait été aperçu en Suède au moment où les Bleus étaient au duel avec les Israéliens (1-4) dans le cadre de la troisième journée de Ligue des nations.

Daniel Riolo s’inquiète pour Mbappé

Depuis son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé présente un niveau de jeu en deçà de ce qu’on lui reconnaît quand il était encore joueur du Paris Saint-Germain. Même si les chiffres disent le contraire (11 matchs, 7 buts, 1 passe décisive), le Bondynois livre des copies beaucoup moins convaincantes. Victime d’une blessure au biceps fémoral de la jambe gauche lors de la victoire contre le Deportivo Alavés (3-2) en Liga, l’ancien Monégasque devrait manquer trois semaines de compétition. A la surprise générale, le Bondynois a rejoué à Lille (défaite 1-0) et aussi en Liga contre Villarreal (2-0).

Alors que la France arrachait la victoire à Budapest contre Israël, Kylian Mbappé était en virée en Suède alors qu’il était censé être au repos pour récupérer. Un comportement très critiqué par les acteurs du cuir rond. Même si Aurélien Tchouameni et Didier Deschamps semblent défendre le capitaine des Bleus, Daniel Riolo s’inquiète pour l’avenir de l’attaquant du Real Madrid, qui commence à ne plus donner un bon exemple.

« Le ‘bien manger, bien dormir', c’est toujours la même histoire, c’est: à partir de quel moment, c’est accepté par le reste du groupe, par l’entraîneur et quelle conséquence ça a sur le terrain (…) Moi, j’en parle seulement quand ça a une conséquence sur le terrain. Dans le cadre de Neymar et Verratti, ça crevait les yeux, ils ont tout foutu en l’air à cause de leur vie. Pour Mbappé, ça pourrait… Le premier à avoir parlé de la vie privée de Mbappé, c’est moi l’année dernière après Newcastle (défaite 4-1 en Angleterre en phase de poules de la Ligue des champions), ça m’avait valu quelques soucis d’ailleurs. J’avais dit: depuis deux ou trois mois, on entend parler de choses qui me donnent à penser qu’il est perturbé, que sa vie est peut-être en train de changer en termes de priorité », a déploré l’éditorialiste RMC dans l’After Foot.

Mbappé invité à prendre exemple sur CR7 et Messi

Alors qu’il est encore très jeune et prétend faire une longue carrière comme celle de son idole Cristiano Ronaldo ou de son ancien coéquipier Lionel Messi, Kylian Mbappé ne fait pas montre d’un comportement de celui envisage une longue carrière, selon Daniel Riolo. Prenant le Portugais et l’Argentin pour exemple, le journaliste se demande si le Français continue toujours d’avoir la même passion que quand il était au club francilien.

« Pour moi, c’est le vrai sujet aujourd’hui: quel est l’état de sa véritable passion. C’est un joueur qui a été au taquet pendant sept ans, si on estime qu’il a démarré à 17 ans à Monaco. Messi et Ronaldo nous ont aveuglés et ont fait l’histoire du foot avec leur carrière immense, leurs wagons de buts qui ne s’arrêtaient jamais et qui ne s’arrêtent toujours pas, ils sont encore les leaders, les patrons. Mais un jour, il faudra peut-être comprendre que ce sont deux exceptions, hors du commun. Je me demande s’il (Mbappé) a toujours cette passion, cette même flamme. Et c’est le cas de plein de joueur (…) C’est une vie complètement différente du joueur de foot d’il y a dix ou vingt ans. Et encore pour certains, ils étaient déjà dans le show business, ils étaient déjà avec les stars. Aujourd’hui, oui, le joueur a deux jours (de repos), il prend un jet, il se barre », déplore Riolo, qui attend impatiemment la performance de Mbappé lors du Clasico.

« Il est au Real, c’est à lui de nous montrer maintenant quel tournant il veut donner à sa carrière. Pour l’instant, on ne sait pas. Ça fait six mois que le virage est pris et qu’on ne sait pas bien ce que ça va donner. Là il donne l’impression de vouloir se remettre à fond avec la prépa physique. On va voir, il y a bientôt le Clasico », a-t-il conclu.