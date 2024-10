Equipe de France, Aurélien Tchouameni vole au secours de Kylian Mbappé

Capitaine des Bleus lors de ce rassemblement, Aurélien Tchouameni a réagi à la polémique Mbappé, dimanche.

L’Equipe de France sera aux prises avec la Belgique, lundi, pour le compte de la quatrième journée de Ligue des Nations. En marge de choc, Aurélien Tchouameni était en conférence de presse, ce dimanche. Face aux médias, le milieu de terrain du Real Madrid n’a pas manqué de revenir sur l’absence polémique de Kylian Mbappé lors de cette trêve internationale.

Aurélien Tchouameni recadre les médias pour Kylian Mbappé

A 24 heures du choc entre l’Equipe de France et la Belgique, le nom de Kylian Mbappé continue de cristallier l’attention dans les médias. Le Bondynois est au cœur d’une polémique après sa titularisation avec le Real Madrid contre Villarreal alors qu’il a été exempté de la trêve par Deschamps pour récupérer pleinement d’une blessure. L’affaire a même pris des proportions plus grandes après que des images de Kylian Mbappé dans une discothèque en Suède lors d'Israël – France, ont fuité dans les médias. Contrairement à Ousmane Dembélé, Aurélien Tchouameni trouve que la presse et le public prennent un peu trop à cœur tout ce qui touche à l’ancien parisien.

« Je trouve qu'on en fait trop. Chacun peut penser ce qu'il veut, mais on sait qu'à chaque fois que c'est Kylian ça prend des proportions démesurées. On a parlé de lui après, avant le match, donc peu importe l'endroit où il a suivi le match, c'est pas notre problème. L'amour de Mbappé pour l'équipe de France n'est pas à prouver, il a envoyé des messages aux gars à tout le monde pour savoir comment ça allait... On a hâte qu'il revienne », estime l’ancien monégasque.

Aurélien Tchouameni n’est pas gêné par l’hostilité des Belges

Si l’affaire Mbappé cristallise l’attention dans les médias, elle l’a été un peu moins lors de cette conférence de presse. Aurélien Tchouameni a bien évidemment eu droit à des questions en rapport avec le choc contre la Belgique. Interrogé sur la rivalité avec les Diables Rouges, l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux a reconnu qu’elle a pris une autre dimension ces dernières années.

Getty Images

« Si on suit la logique, à l'Euro le stade n'était pas rempli de Belges mais ils ont réussi à huer la Marseillaise, donc si c’est ici ça sera un peu plus. Ça fait partie du job. Ça ne va pas changer grand-chose à notre préparation, c'est surtout ce qu'on est capable de faire nous. Rivalité je ne sais pas forcément. On en parlait un peu entre nous, on a eu pas mal de matchs contre les Belges. Des fois on entend deux-trois petites choses de la part de quelques joueurs dans les médias aussi... On verra sur le terrain demain », confie Aurélien Tchouameni.