L’ASSE freine l’OM et prend la tête de la Ligue 1 (2-0)

L’ASSE a frappé un très joli coup ce jeudi en allant battre l’OM au Vélodrome. Les Verts sont les nouveaux leaders de la Ligue 1.

Quatre jours après avoir réussi l’exploit de dominer le PSG chez lui, l’OM pensait pouvoir enchainer à domicile contre l’ASSE. Mais, à l’occasion de cette première sortie de l’exercice au Vélodrome, les Phocéens se sont totalement manqués. Payet et ses coéquipiers ont livré une piteuse prestation et ils en ont été punis. Déjà bien au point, l’équipe forézienne les a dominés logiquement 2-0, signant son premier succès en terre marseillaise depuis 1979.

1979 - St Etienne a décroché sa 1ère victoire sur la pelouse de Marseille en depuis le 10 août 1979 et met ainsi fin à une série de 26 matches sans l’emporter au Vélodrome (22 victoires, 4 nuls). Reverdi. #OMASSE pic.twitter.com/Skuyc36ZpT — OptaJean (@OptaJean) September 17, 2020

L’ASSE a imposé sa loi

Pour la 600e de Claude Puel sur un banc de , Saint-Etienne a tout fait pour donner satisfaction à son coach. Elle a attaqué le match par le bon bout, et a su préserver la maitrise jusqu’au coup de sifflet final. Emmenés par le brillant duo Romain Hamouma – Denis Bouanga, elle s’est montrée très menaçante offensivement, tandis que Marseille a été uniquement dans la réaction.

p>Les Verts ont pris l’avantage après 6 minutes de jeu seulement. Hamouma a donné l’avantage aux visiteurs en signant une reprise du gauche en pleine course suite à un excellent centre d’Yvann Maçon. Ce but a donné des ailes aux Verts, tandis que les Marseillais ont vu leur plan tomber à l’eau. L’équipe de Villas-Boas a eu toutes les peines de mettre en place son jeu, comme s’il n’y avait pas du tout de plan B de concocté. Avant la pause, il y a bien eu une tentative de Thauvin (12e) et aussi une tête du jeune Balerdi (41e), passée hors cadre, mais c’était des essais isolés et non le fruit d’une quelconque domination. A contrario, Saint-Etienne a continué à appuyer là où ça faisait mal et Denis Bouanga a manqué de peu le break (16e).

L’OM a laissé passer sa chance

Ce n’est qu’à l’approche de l’heure du jeu, et après un remaniement tactique (passage en 4-2-3-1), que Marseille a connu son premier temps fort. En l’espace de 17 minutes, les Olympiens ont eu trois belles opportunités d’égaliser. Ils ne les ont pas converties. Aké a touché la transversale (51e), puis a buté sur Moulin (68e) et entre-temps Thauvin a manqué le cadre (56e) après une reprise ratée de Morgan Sanson. Le héros du Classique a aussi mis contribution Moulin à la 89e, mais cette occasion-là lui a donné moins de regrets. L’ASSE ayant réussi à la 75e de plier le suspense et assurer la victoire. Alors qu’il venait juste de manquer un face à face avec Mandanda, Bouanga a doublé la mise d’un tir plein axe à la suite d’une passe de Nordin en conclusion d'un contre express.

En gagnant, Saint-Etienne se hisse en tête de la Ligue 1, avec un trois sur trois en terme de victoire, 6 buts marqués et zéro encaissé depuis l’entame de la saison. Claude Puel peut être fier de ses hommes, qui se sont bien remis de leur revers en finale de la . Pour l’OM, il s’agit d’un vrai coup d’arrêt. Au-delà de la défaite, c’est surtout la manière qui a été inquiétante. Villas-Boas a encore du pain sur la planche.