L'appel du pied de Ndombele à l'équipe de France

Le milieu des Spurs affirme que les Bleus lui manquent. Il lance un appel à Deschamps.

Le milieu de Tottenham n’a plus joué en équipe de France depuis juin 2019 et un périple à Andorre. Et n'a plus été convpqué depuis novembre 2019 en Bleu. Dans un entretien à RMC, il explique pourquoi il est temps pour lui de revêtir à nouveau la tunique bleue.

L'ancien lyonnais comprend d'ailleurs pourquoi il n'a plus été appelé depuis si longtemps en équipe de France.

"J’ai été moins performant tout simplement. Ça parait long un an et demi, on veut toujours être appelé, mais il y a beaucoup de joueurs à mon poste, de bons joueurs, et la concurrence est là. Mais j’ai essayé de relever la tête depuis le début de saison et de faire de mon mieux pour être appelé au prochain rassemblement", confie-t-il au micro de RMC.

Le joueur des Spurs avoue d'ailleurs penser à la prochaine liste de DD, la dernière avant l'Euro. "Y croire, je ne sais pas si c’est bon le bon terme. Mais j’espère y être. J’essaye de faire en sorte que le sélectionneur puisse m’appeler. Après, il fera ses choix. La liste la plus importante, c’est celle avant l’Euro. C’est toujours mieux d’être appelé maintenant, on veut être de toutes les listes, mais si le sélectionneur m’appelle juste pour l’Euro, je prends aussi."

Ndombele évolue à Tottenham avec Hugo Lloris, capitaine des Bleus, avec qui il discute forcément d'un éventuel retour en équipe de France.

"Oui (sourire). Hugo, c’est mon capitaine en sélection comme en club, donc c’est logique qu’on en parle. Bon, je ne vais pas dire qu’on en parle tous les jours, mais je lui demande souvent de me raconter ses expériences en équipe de France, comment c’était avec les anciens. Je suis quelqu’un de curieux, donc j’aime bien savoir comment ça se passe (rires)."

Après une première campagne d'acclimatation en Premier League et une petite bisbille avec son manager José Mourinho, Tanguy Ndombele semble avoir mûri et parvient enfin à afficher des prestations en adéquation avec son potentiel. De bon augure pour les Bleus et DD. reste à découvrir et à éplucher la prochaine liste du coach...