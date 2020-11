L'Angleterre mieux armée pour l'Euro qu'il y a un an ?

Portée par sa nouvelle génération talentueuse, l'Angleterre aura de meilleurs atouts en 2021 qu'en 2020 selon son sélectionneur, Gareth Southgate.

Et si le report d'un an de l'Euro n'avait pas fait que des malheureux ? En raison de la pandémie de coronavirus, le tournoi, initialement prévu durant l'été 2020, a été repoussé à juin 2021. L' , qui voit émerger une nouvelle génération ultra talentueuse, semble finalement mieux armée. C'est en tout cas l'avis de son sélectionneur.

"Nous pensons que l'Angleterre est en bonne position pour l'avenir"

En effet, Gareth Southgate pense que son équipe relativement jeune sera plus dangereuse qu'elle ne devait l'être si l'Euro s'était déroulé aux dates initiales. "La moitié de l'équipe russe s'est vraiment éloignée (...) Nous avons ce groupe plus jeune qui est vraiment innocent au niveau international en termes de nombre de sélections et d'expérience. Nous devons continuer à nous améliorer et ils doivent apprendre de toutes les expériences qu'ils ont vécues, mais je pense que nous sommes définitivement dans une meilleure position" , a ainsi confié le sélectionneur des Trois Lions, porté par un vent d'optimisme lié aux récentes prestations collectives de son groupe.

"Nous nous sentons plus heureux de la profondeur que nous avons obtenue depuis l’automne dernier, nous sommes très excités par les jeunes joueurs qui arrivent et ce sera pour le moment, mais encore plus pour deux, quatre, six ans. Nous pensons que l'Angleterre est en bonne position pour l'avenir. Et nous sommes impatients de travailler avec tout le monde en mars pour voir comment nous pouvons alors progresser", a-t-il ajouté, enthousiaste. L'Angleterre nouvelle génération est arrivée. Et il conviendra de s'en méfier !