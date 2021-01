Lampard en passe d'être limogé par Chelsea après une mauvaise série en Premier League

L'icône va quitter Stamford Bridge après avoir mené l'équipe durant 83 matchs sur le banc de touche avec les Blues.

Frank Lampard devrait être limogé de son rôle de manager de , après avoir guidé le club pendant un peu plus de 18 mois, après cinq défaites au cours des huit derniers matchs. Cela survient à peine 24 heures après sa victoire 3-1 contre Luton Town en , mais la forme en des Blues a suscité des inquiétudes croissantes. L'ancien joueur de 42 ans a terminé parmi les quatre premiers la saison dernière, ce qui a été jugé impressionnant alors qu'il n'a pas pu recruter, le club ayant subi une interdiction de recrutement peu avant son arrivée.

Cependant, cette saison, Chelsea a dépensé plus de 250 millions d'euros pour de nouvelles recrues pour tenter de combler l'écart sur et , qui était énorme ces dernières saisons, pour gagner la Premier League. Cela n'a pas fonctionné, Timo Werner et Kai Havertz souffrant de longues périodes de mauvaise forme sous les ordres de leur nouvel entraîneur alors que les performances de Chelsea collectivement empiraient de plus en plus.

Le président du club, Bruce Buck, a suivi avec le conseiller technique et de performance, Petr Cech, la victoire de 2-0 contre l'équipe de Lampard lors de leur dernier match de championnat. La défaite face aux hommes de Brendan Rodgers n'était que la dernière d'une série de défaites contre les meilleures équipes de Premier League, qui comprenaient récemment des revers contre Manchester City et .

Un ancien entraîneur de privilégié pour succéder à Lampard, Tuchel en favori ?

Chelsea n'a battu que parmi les 11 meilleurs clubs du championnat cette saison, tout en récoltant le deuxième plus petit nombre de points à ce stade de la saison depuis que Roman Abramovich a acheté le club en 2003. Lampard a obtenu 1,67 point par match en Premier League, ce qui est le plus bas de tous les entraîneurs nommés depuis qu'Abramovich a acheté Chelsea. L'ancien milieu de terrain anglais était disposé à continuer, mais la décision a été prise hors de ses mains par ses supérieurs. Rodgers fait partie des noms vantés pour remplacer Lampard à Chelsea, mais il a un contrat à long terme au King Power Stadium et a tendu sa relation avec les Blues dans le passé.

Par conséquent, il est peu probable qu'il vienne dans l'ouest de Londres. Aux côtés de l'ancien entraîneur de l'académie des Blues, l'ancien entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, le manager de Ralph Hasenhuttl et Julian Nagelsman du sont envisagés. Tuchel, en particulier, semble être le favori pour le rôle. Les anciens entraîneurs ayant été en pourraient être les bons hommes pour tirer le meilleur parti de Werner et Havertz, ainsi que de Christian Pulisic qui a été recruté au . Massimiliano Allegri est également un concurrent majeur mais un engagement à court terme pourrait être pris jusqu'à l'été.

L'entraîneur ukrainien et ancien attaquant de Chelsea, Andriy Shevchenko, est basé à Londres et souhaite bientôt assumer un rôle majeur dans un club, après avoir conduit de manière impressionnante son pays au championnat d'Europe. Pendant ce temps, le statut légendaire de Lampard reste intact et de nombreux fans de Chelsea auraient été heureux de le voir continuer. Un affichage avait été prévu dans la partie Shed End du stade, exhortant Chelsea continuer de faire confiance à son meilleur buteur de l'histoire, avec 211 buts, et à son manager. Lampard dirigeait auparavant Derby County après s'être retiré d'une glorieuse carrière de joueur qui lui a permis de remporter la et trois titres de Premier League.