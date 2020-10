Lampard : "Chelsea devait beaucoup dépenser pour remplacer Hazard"

Les Blues se sont offert plusieurs joueurs lors d'un mercato globalement peu dépensier cet été, avec l'objectif de continuer à progresser.

Selon Frank Lampard, les dépenses estivales de ont permis au club de compenser le départ d'Eden Hazard l'année dernière. La star belge s'est imposée comme l'un des meilleurs joueurs européens au cours de ses sept années passées à Stamford Bridge.

L'ailier a représenté les Blues plus de 350 fois et a remporté deux titres de et d'Europa League avant de rejoindre le . L'équipe de Lampard a terminé quatrième en 2019-20, malgré le manque de nouvelles recrues en raison d'une interdiction de transfert imposée par la FIFA.

Cet été, cependant, les Blues ont fait de nombreuses signatures, avec Hakim Ziyech, Timo Werner, Kai Havertz et Ben Chilwell qui se sont joints à eux pour de grosses affaires, avant qu'Edouard Mendy, Thiago Silva et Malang Sarr ne soient également recrutés.

Et Lampard estime que cette explosion était exactement ce dont le club avait besoin pour augmenter ses chances de terminer dans les toutes premières places du classement cette année après avoir perdu un joueur du calibre de Hazard.

"Pour moi, nous avons perdu le meilleur joueur du championnat, a déclaré le manager aux journalistes. Nous ne pouvions pas faire d'affaires, donc le travail que nous avons fait était sur le terrain l'année dernière.

"Les équipes qui s'efforcent d'être dans et autour du top six et plus dépensaient l'année dernière, elles dépensent encore cet été.

"Ils ont eu l'occasion, avec les joueurs qu'ils ont achetés l'année dernière, de les intégrer dans leur équipe et nous avons affaire à des équipes au-dessus de nous, c'est-à-dire là où nous voulons aller, là où nous aspirons à aller, qui construisent leur équipe depuis longtemps.

"Nous voulons construire notre équipe. Nous avons manqué deux mercatos et maintenant nous revenons et nous avons fait venir des joueurs dans le but de nous améliorer."

Malgré toutes les dépenses, l'ancien milieu de terrain de Chelsea et de l' n'est pas effrayé par la pression de faire mieux que la saison dernière.

"Je le comprends parce que c'est ça le football. Avec notre processus, il faudra du temps, mais nous voulons travailler contre cela et arriver le plus vite possible au but", a ajouté Lampard.

"Mais nous ne devrions pas avoir de problème avec les attentes. Pourquoi voudriez-vous gérer Chelsea ou jouer pour Chelsea sans vous mettre la pression pour réussir ou avoir des attentes qui vont avec ? Il serait inutile de jouer pour ce club autrement. Je me réjouis des attentes. Nous devons les mettre de côté, travailler dur et essayer d'être à la hauteur."