Lamine Koné (Strasbourg) sur la fin de la saison en Ligue 1 : "Je me pose un tas de questions"

EXCLU GOAL - Le défenseur strasbourgeois a pris acte de la fin de saison en Ligue 1. Il attend maintenant des réponses aux questions qu'il se pose.

Dans son discours devant l'Assemblée Nationale, le Premier Ministre Edouard Philippe a acté ce mardi la fin de la saison 2019-2020 pour les championnats professionnels. Une décision largement commentée par les acteurs du football français.

Pour Goal, le défenseur strasbourgeois Lamine Koné a accepté de réagir à cette nouvelle retentissante. Il attend maintenant des précisions.

Les décisions prises par le gouvernement vous semblent-elles logiques ?

Lamine Koné : C'est logique, parce qu'on est en période de crise et qu'avec cette pandémie il est préférable que ça se passe de cette manière. Mais en tant que compétiteur, c'est dur. Le football me manque. J'aimerais jouer des matches, revoir les supporters. Malheureusement, pour le bien de tout le monde et la santé de tous, on n'a pas le choix. On doit se fier à ce que le Premier Ministre (Edouard Philippe) a annoncé.

Êtes-vous anxieux du fait que cette longue trêve puisse se prolonger jusqu'à septembre ?

C'est vrai que si ça se prolonge jusqu'à août ou septembre, ça fera très, très long. Mais ce n'est pas pour rien que cette décision a été prise. La situation est inédite. Là, on s'entraîne en visio avec un préparateur physique. Ce n'est pas facile, mais on va avancer au jour le jour et attendre... Peut-être qu'une autre décision sera prise avant ?

Vous espérez que le gouvernement fasse machine arrière et avance la reprise ?

Disons que j'ai un petit espoir qu'on reprenne plus tôt, même si c'est un peu égoïste de ma part... On est face à une pandémie qui tue des gens, qui peut atteindre tout le monde. Moi, ma famille, mes amis, les autres. Le mieux reste de suivre le protocole établi par l'État, en attendant de voir ce qui se passera au mois d'août ou septembre.

Certains clubs comme Amiens avaient anticipé une reprise de la saison, était-ce le cas à ?

On en parlait entre nous, mais aucune date de reprise n'avait été communiquée. L'entraîneur (Thierry Laurey) voulait d'abord avoir toutes les réponses avant de se projeter. Là, on en sait davantage. La santé passe avant tout ! Il est préférable que tout le monde reste à la maison pour que cette pandémie parte au plus vite et qu'on puisse retrouver les joies du football. Mais j'espère quand même qu'on finira par avoir toutes les réponses à nos questions.

Quelles réponses attendez-vous ?

J'aimerais savoir ce qui va se passer après... On va reprendre quand et sur quelle formule ? Si on repart sur une nouvelle saison, est-ce qu'il y aura des montées et des descentes ? Est-ce que ce sera les mêmes équipes ? Je me pose tout un tas de questions sur les contrats aussi. Mais aujourd'hui, je sais que le président (Marc Keller) et l'entraîneur n'ont pas encore les réponses... Il faudra attendre les décisions de la Ligue, de la FIFA et de l'UEFA pour avoir plus de précisions.

Strasbourg est 11e avec un match en retard face au PSG. Quelle serait la meilleure formule pour établir le classement de la L1 selon vous ?

Hônnetement, c'est difficile à dire... On a entendu tellement de scénarios, comme l'arrêt à la 27e journée, à la 28e ou à la 19e. On a aussi évoqué une saison blanche ou un championnat à 22 équipes. On ne sait pas. La LFP tranchera, mais au final il y aura forcément des heureux et des déçus. Nous, à Strasbourg, on n'est pas trop embêtés par les descentes et les montées. On est plutôt bien classé au championnat, mais pour certaines équipes ça va être compliqué.

Êtes-vous inquiet pour l'avenir du football ?

D'un point de vue économique, pour les contrats et les salaires, je pense que l'avenir sera compliqué. Ça peut faire mal pour certains clubs. Mais le football est le sport numéro un au monde et je suis sûr qu'il se relevera. Les passionnés feront tout pour, et on aura besoin de tout le monde pour y arriver.

Propos recueillis par Benjamin Quarez