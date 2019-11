L'Algérie invaincue en 2019 pour une année record

Sacrée championne d’Afrique en juillet dernier en Egypte, l’Algérie a vécu une année 2019 de tous les records.

L’ a conclu l’année par une courte victoire contre une équipe du Bostwana (1-0) qui n'a pas hésité à jouer dur (avec notamment un tacle assassin contre Youcef Atal en première période), lundi.

[⚽️ VIDÉO BUT] 🇧🇼🇩🇿 #BOTALG

🔥 Corner direct rentrant de Youcef Belaïli direct au fond des filets !

💥 Une grosse frappe que le gardien ne peut arrêter

👉 Déjà 1-0 pour l'Algérie face au Botswanahttps://t.co/IB9wwoCEqp — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 18, 2019

Les Fennecs, sacrés champions d’Afrique en juin dernier, n’ont pas perdu une seule rencontre en 2019 sur les 16 qu'ils ont jouées (12 victoires).

Lundi, les hommes de Djamel Belmadi l'ont emporté grâce à l'unique but de Youcef Belaïli sur un joli corner direct (17e). "Je suis très fier de ma seconde titularisation en compétition internationale avec les Verts et on est toujours invaincu ! La victoire a été obtenue avec le cœur et les tripes", avait confié l'attaquant Andy Delort au terme du match.

Depuis le 18 novembre 2018 et un large succès au (1-4), les Fennecs sont invaincus avec un bilan de 17 matches sans revers.