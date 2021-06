L’agent de Luiz Gustavo répond à la rumeur OM

Face aux rumeurs faisant état d’un retour de Luiz Gustavo à l’OM, son agent est monté au front.

Il n’avait passé que deux saisons à l’OM, mais son aventure marseillaise l’avait marqué ainsi que les supporters. Ce joueur n’est autre que Luiz Gustavo. Arrivé libre du Bayern Munich, le milieu de terrain brésilien avait rapidement conquis les coeurs marseillais, au point d’en devenir le capitaine.

Mais ayant un salaire trop lourd et un peu moins performant durant sa dernière année, Luiz Gustavo avait finalement mis les voiles vers la Turquie et Fenerbahçe. Dans le club turc depuis 2019, l’ancien international auriverde a encore deux ans de contrat mais son nom revient souvent du côté de la France où son leadership et son expérience ont marqué.

Cité du côté de l’Olympique Lyonnais, c’est bien dans son ancien club qu’il est annoncé avec insistance par la presse turque. Face à ces rumeurs d’un retour à l’OM, Roger Kittman, son agent, a tenu à mettre les points sur les « i ». Il n’y a actuellement aucune discussion avec Pablo Longoria ni aucun dirigeants marseillais.

"Déjà, je ne souhaite pas commenter une rumeur, même si je comprends que cela intéresse les fans et les journalistes", a indiqué son agent pour Le Phocéen.

"Je sais que Luiz a laissé un grand souvenir à Marseille et que les supporters l'aimaient beaucoup, mais on ne peut pas parler de quelque chose qui ne repose que sur des rumeurs. Le jour où Marseille m'appellera pour Luiz, ce sera différent, mais là, ce n'est pas la peine d'en parler."

La porte est actuellement fermée mais pas à double tour dans le clan du Brésilien. Quand sera-t-il dans le camp marseillais ? Avec les fins de prêts de Cuisance ou Ntcham, l’entrejeu est dégarni. Mais, l’OM acceptera-t-il de placer quelques millions d’indemnité de transfert sur un joueur de 33 ans ? Pas sûr compte tenu des finances du club.