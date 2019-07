L'agent de Coutinho accuse le Barça de jouer double-jeu : "Ils doivent dire la vérité"

Dans un entretien pour RMC, l'agent de Philippe Coutinho a dévoilé les manipulations du Barça concernant son client.

KIa Joorabchian, l'agent du Brésilien Philippe Coutinho, n'apprécie pas la façon avec laquelle le dossier de son client est géré par les dirigeants du Barça qu'il accuse de jouer double-jeu et auxquels il réclame "la vérité" dans un entretien accordé à la radio RMC.

"Nous déciderons de ce qui est mieux pour Coutinho"

Joorabchian explique ainsi que Josep Bartomeu, président du club champion d' , et Pep Segura, directeur du football avaient été clair avec lui en affirmant qu'ils voulaient conserver l'ancien joueur de cet été et ce, malgré l'arrivée d'Antoine Griezmann, un concurrent de poids pour le Brésilien qui va forcément réduire son temps de jeu et qui aurait même déjà des vues sur son numéro 7.

Joorabchian a par la suite entendu, de source très sûre, que le Barça préparait une énorme offre pour Neymar et comptait inclure son poulain afin de convaincre un PSG toujours réticent :

"J'ai appris, et c'est un fait, qu'André Cury (recruteur de Barcelone pour l'Amérique du Sud, ndlr) pousse pour que Coutinho soit inclus dans le transfert de Neymar avec le PSG !", s'est indigé l'agent, qui réclame désormais la vérité. Tout simplement.

"Ils doivent dire la vérité ! Et s'ils veulent que Coutinho parte, ils doivent le dire. Et avec le joueur, nous déciderons de ce qui est le mieux pour son avenir". Ce samedi, le quotidien espagnol Marca indiquait que Coutinho, Semedo et Umtiti allaient être proposés à Paris en échange de Neymar.