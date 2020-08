Lacazette rejoint le cercle fermé des vainqueurs de la FA Cup et de la Coupe de France

Vainqueur de FA Cup avec Arsenal, face à Chelsea, Alexandre Lacazette devient membre d'un club fermé et prestigieux.

Alexandre Lacazette est devenu ce samedi le 32e joueur français à remporter la . Le premier était bien évidemment Eric Cantona avec (en 1994 et 1996).

Avant de rejoindre l' et , Lacazette avait remporté la , en 2012, avec l'Olympique Lyonnais. En devenant détenteur de ces deux coupes nationales, il rejoint un cercle fermé dans lequel on trouve notamment Eric Cantona (avec MU et ), Frank Lebœuf (avec et ), Emmanuel Petit (avec Arsenal et ), Djibril Cissé (avec et Auxerre), George Weah (avec Chelsea et Monaco), David Luiz (avec Chelsea, Arsenal et le PSG) ou encore Eden Hazard (avec Chelsea et ).