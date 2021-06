La Suisse, une vieille connaissance pour les Bleus

En 8es de finale de l’Euro, l’équipe de France va se frotter à la Suisse. Un opposant que les Bleus connaissent presque sur le bout des ongles.

Depuis mercredi soir, l’équipe de France est fixée sur l’adversaire qu’elle affrontera en 8es de finale du championnat d’Europe. Il s’agit de la Suisse, un opposant qui n’a presque aucun secret pour elle.

Lundi prochain à Bucarest, les Tricolores vont donc se mesurer à la Nati. La sélection dirigée par Vladimir Petkovic s’est qualifiée en tant que troisième du groupe après avoir pris quatre points sur neuf. Son bilan est moyen, mais la dernière prestation a laissé planer le sentiment d’une montée en puissance. Les Helvètes ont pris aisément le dessus sur la Turquie (3-1), avec notamment un doublé de Xherdan Shaqiri.

Sept matches entre les deux nations au 21e siècle

La France et la Suisse ne se sont pas affrontés lors du précédent tournoi majeur, à savoir la Coupe du Monde 2018. En revanche, elles étaient tombées dans le même groupe à l’Euro 2016 et au Mondial 2014. Les résultats étaient différents. Durant l’épreuve continentale, il y a eu 0-0 et le score a arrangé les deux équipes. Et au Brésil, la France s’était baladée 5-2, un soir où Benzema, Giroud et Valbuena ont laminé la défense suisse.

Au 21e siècle, les deux voisins se sont très souvent affrontés. Il y a eu sept matches en tout et pour tout, avec un score cumulé de 11-4 en faveur des Tricolores. Cela étant, on garde particulièrement en mémoire la purge qu’il y a eue à l’occasion de la Coupe du Monde 2006 (0-0), ou encore en éliminatoires de cette même compétition (0-0, 1-1).

L'article continue ci-dessous

Aucun revers contre la Suisse depuis 29 ans

A noter cela dit que dans un tournoi majeur international, les Bleus n’ont jamais connu de faux-pas face aux Helvètes. En revanche, en amical, il y a bien eu quelques accrocs. Le dernier date de mai 1992, juste avant l’Euro suédois, les Tricolores s’étaient inclinés 2-1 à Lausanne. Christophe Bonvin leur a mis un doublé. Et un certain Didier Deschamps était alors titulaire dans le camp français.

Au total, il y eu 38 confrontations entre les deux nations (12 victoires suisses, 10 nuls et 16 victoires françaises). On soulignera aussi qu’il n’y a jamais eu de duels entre les deux sélections en phase à élimination directe d’un Euro ou d’un Mondial. Ça sera donc une première.

Pour rappel, s’ils s’imposent contre la Suisse, les Français se mesureront au vainqueur du match entre l’Espagne et la Croatie. D’autres vieilles connaissances pour les Tricolores.