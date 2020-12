"La situation de Messi est réversible" - Laporta dit que l'Argentin pourrait rester à Barcelone

Le candidat à la présidentielle de Barcelone pense que la superstar argentine peut être convaincue de rester au Camp Nou.

La situation de Lionel Messi à Barcelone est "réversible", selon le candidat à la présidence du , Joan Laporta. L'international argentin a envoyé une onde de choc dans le monde du football lorsqu'il a demandé à quitter le Camp Nou avant la saison 2020-21 à travers un burofax envoyé à ses dirigeants, mais après un long feuilleton, il a finalement fini par rester en Catalogne, ne désirant pas attaquer son club de coeur en justice et ce dernier ne souhaitant pas le vendre.

Avec Lionel Messi en fin de contrat à la fin de la campagne actuelle, l'avenir à long terme du joueur de 33 ans est toujours incertain, bien que la fin du règne de Josep Maria Bartomeu - avec qui il a eu une relation tendue - en tant que président peut convaincre la superstar de rester au Barça. Un problème potentiel concerne la situation financière causée par la pandémie de coronavirus, le candidat à la présidence, Toni Freixa le mois dernier ayant déclaré que Messi devrait réduire son salaire.

Joan Laporta, qui espère retrouver un poste qu'il a occupé entre 2003 et 2010, reste optimiste que les difficultés financières du Barça et l'avenir de Messi puissent être résolus. "Ce sont deux choses qui sont le résultat d'une mauvaise gestion. La situation s'est aggravée avec Covid, mais la mauvaise gestion fait partie et est à l'origine de cette conséquence; avoir Lionel Messi comme ça (Ndlr souhaitant partir)", a déclaré Laporta à AS.

Plus d'équipes

"Les deux problèmes du Barça sont réversibles"

L'article continue ci-dessous

"Les deux choses sont réversibles. La situation du club est réversible et la question concernant Leo, je l'espère aussi. Je pense que la chose la plus importante est que Leo a dit qu'il attendrait qu'un nouveau président soit élu et, par conséquent, il serait prêt à écouter la proposition du Barça. Ils m'ont dit qu'ils attendraient la fin de la saison. J'aime rester avec le positif et je pense que c'est très positif", a ajouté le candidat à la présidence du Barça.

En 2008, le Barça a vendu Ronaldinho et Deco, mais Lionel Messi était rassuré sur l'ambition du club et sa propre position en tant que membre crucial de l'équipe à la suite d'une réunion avec Joan Laporta. Lorsqu'on lui a demandé quel serait son message à Lionel Messi maintenant, Joan Laporta a déclaré qu'une telle réponse dépendait de sa victoire aux élections. "Pour répondre à la question, je dois d'abord être président".

"Pour voir les possibilités que nous avons dans le club pour faire une bonne proposition financière", at-il ajouté. "Et puis, la proposition sportive doit être compétitive. Leo ne bouge pas pour de l'argent, il veut le Barça. Et puis, je pense que ce qu'il veut vraiment, c'est continuer à gagner la et le championnat. Et il y a la clé du problème. Faire une proposition compétitive".