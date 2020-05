La Roma se positionne sur Boga

L'AS Roma serait intéressée par les services de l'international ivoirien Jérémie Boga, le sociétaire de Sassuolo.

La Roma est le dernier club à avoir manifesté son intérêt pour l'ailier de , Jeremie Boga, pour lequel a inclu une option de rachat de 15 millions d'euros.

Chelsea n'a pas encore signalé son intention d'essayer de récupérer son ancien joueur. Si telle est l'intention des Londoniens alors ils feraient mieux de se dépecher car la Roma a déjà commencé à sonder les représentants du joueur de 23 ans.

Boga devrait quitter Sassuolo qu'il a rejoint en 2018 en provenance de Chelsea. L'international ivoirien a tapé dans l'oeil des dirigeants de Napoli, de et d' , mais aucune de ses formations n'est encore passée à l'offensove.Un retour à Chelsea pour travailler avec Frank Lampard n'intéressera Boga que si on lui offre des assurances concernant son temps de jeu. Chose dont il n'a pas pu bénéficier lors de son premier passage à Stamford Bridge et c'est pourquoi il a dû multiplier les prêts à Rennes, à Grenade et à Birmingham City.

Boga avait marqué quatre buts lors de ses six derniers matchs avant l'interruption de la saison, dont un décisif lors de la victoire 4-2 de Sassuolo à domicile contre la Roma. Au total, Boga a signé huit réalisations et offert deux passes décisives en 21 départs et il est désormais considéré comme l'un des meilleurs joueurs de la .

La Roma a également l'Espagnol Pedro dans son viseur et c'est aussi le cas de trois autres clubs. L'ancien Barcelonais n'a plus que deux mois de contrat dans la capitale anglaise.