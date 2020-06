La Roma piste Dejan Lovren

S’ils ne parviennent pas à enrôler Chris Smalling, les responsables giallorossi espèrent recruter le Croate Dejan Lovren.

Si l’on se fie aux révélations de la Gazzetta dello Sport, l’AS Rome étudie la possibilité de recruter Dejan Lovren le chevronné arrière de .

Le club de la capitale pense au vice-champion du monde comme alternative à Chris Smalling. Ce dernier évolue chez eux en prêt cette saison, mais il est pressenti pour retourner à Manchester en aout prochain.

Lovren (30 ans) a encore un an de contrat du côté d’Anfield. Cependant, vu qu’il n’est plus dans les petits papiers de Jurgen Klopp, il est certain que les Merseysiders ne seront pas très exigeants pour ses services.

S’il rejoint la Louve, Lovren y retrouvera son coéquipier en sélection croate, Nikola Kalinic.