La révélation étonnante de Khabib sur Cristiano Ronaldo

Grand ami de Cr7, la star du MMA dévoile une information étonnante sur le Portugais.

Khabib Nurmagomedov et Cristiano Ronaldo sont des amis proches et parlent presque quotidiennement, et le combattant du Daghestan a révélé l'une des plus grandes craintes du Portugais.

Le duo avait déjà été photographié ensemble publiquement, mais l'étendue de leur amitié n'était jamais connue jusqu'à présent. "Nous parlons plusieurs fois, presque tous les jours", a déclaré Khabib à la star russe de YouTube, KraSava.

«Mais quand nous nous sommes rencontrés, nous avons eu une conversation sur l'origine de notre motivation."

«Il m'a dit qu'il voulait que son fils soit son successeur. Quand Cristiano était enfant, il ne pouvait que rêver d'avoir une simple paire de chaussures. Mais son fils a tout."

"Il craint que son fils ne ressente pas la même faim, la même volonté. Les gens sont guidés par cette volonté. Ressentir le désir d'accomplir des choses. Quand on a tout, il est difficile de trouver la bonne motivation."

L'avenir de Khabib pourrait se reconvertir dans le football et il a reçu une offre de rejoindre l'équipe de troisième division russe du FC Kamaz. La star de l'UFC a reçu une invitation sur les réseaux sociaux.

"Nous vous offrons une place dans notre équipe pour faire vos débuts dans le championnat", lit-on dans ce message.

«La PFL est l'UFC du football. Nous jouons chaque match pour gagner, nous sommes une équipe avec l'objectif ambitieux d'atteindre la première division."

"Nous avons déjà préparé tous les documents pour votre transfert. Si tout se passe bien, il vous suffit de mettre la date de début et de signer.", trouve-t-on encore dans ce communiqué insolite.

Reste à savoir qui osera s'approcher du létal combattant, spécialiste des clés de bras et des mouvements au corps à crops. le placer en défenseur central ou en milieu défensif à de quoi décourager plus d'un attaquant adverse...