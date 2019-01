La réponse très grossière de Ribéry aux critiques le visant : "N*quez vos mères"

Franck Ribéry a adressé une réponse très crue aux critiques le visant après ses vacances très onéreuses à Dubaï.

Franck Ribéry a décidé de ne pas se laisser faire en 2019. L'ailier du Bayern Munich parti en vacances à Dubaï durant la trêve hivernale a mis une vidéo sur les réseaux sociaux avec le très connu "Salt Bae", devenu en quelque sorte le restaurateur des stars grâce à son geste signature lorsqu'il sale la viande précieusement coupée auparavant. Une vidéo tout à fait anodine si ce n'est que la viande mangée par Franck Ribéry était parée d'or et que son prix a fuité dans la presse allemande à savoir 1200 euros.

Bien évidemment, cette information a forcément suscité des réactions et notamment celle d'Audrey Pulvar qui dans un tweet a déclaré : "Monsieur Ribéry, si vous ne savez pas quoi faire de votre argent, il reste plein de causes à financer, à soutenir dans le monde entier". Si la réponse s'est faite attendre de la part du principal intéressé, l'ailier du Bayern Munich ne s'est pas laissé démonté et a publié deux tweets histoire de mettre les choses au clair.

Monsieur @FranckRibery si vous ne savez pas quoi faire de votre argent, il reste plein de causes à financer et soutenir,dans le monde entier. https://t.co/dPQKXNOGWt — Audrey PULVAR (@AudreyPulvar) 4 janvier 2019

"Pour 2019 remettons les points sur les I et les barres sur les T. Commençons par les envieux, les colériques, les personnes qui ont surgi d'un préservatif transpercé. N*iquez vos mères, vos grands-mères et même votre arbre généalogique. Je ne vous dois rien, ma réussite est dû à Dieu, moi et ma famille et mes amis qui ont cru en moi. Pour les autres vous n'étiez que des cailloux dans mes chaussettes"."Ensuite concernant ces pseudo-journalistes qui ont toujours été dans la critique négative et critiqué mes actes (dernier exemple, le prix de ce que je mange !) ... Quand je fais des dons [à une association caritative] (parce qu'on m'a appris à toujours donner quand je reçois beaucoup) pourquoi aucun grand média national n'en parle ? Vous préférez parler des vacances que je passe en famille, vous scrutez mes faits et gestes, ce que je mange etc ! Oh oui pour ce genre de futilités vous êtes présents", a répondu Franck Ribéry visiblement bien remonté.