La réponse cash de la FFF aux prises de position des Bleus sur les législatives

La Fédération Française de Football a répondu lundi, aux prises de position des Bleus sur le contexte politique en France.

A quelques heures de l’entrée en lice de l’Equipe de France à l’Euro 2024 face à l’Autriche, l’ambiance n’est toujours pas très bonne au plan national. Les élections législatives cristallisent en effet l’attention du peuple français et même des joueurs. Ces derniers justement, ont une position très claire sur la situation politique en France et ne s’en cachent pas. Des prises de positions auxquelles la FFF, à travers son président, Philippe Diallo, a répondu ce lundi.

Les Bleus prennent position contre les extrémistes

« Je pense que la situation est très triste, très grave. (…) Comme l'a dit Ousmane (Dembélé), il faut dire à tout le monde d'aller voter. En tant que citoyen, que ce soit vous ou moi, il faut se battre au quotidien pour que ça ne se reproduise pas et que le RN (Rassemblement national) ne passe pas ». Ce sont là les propos de Marcus Thuram sur la situation politique en France.

La position de l’attaquant de l’Inter Milan semble être d’ailleurs celle de tous ses coéquipiers puisque Kylian Mbappé s’est aligné sur ses propos, dimanche. « Je suis contre les extrêmes. On a l’opportunité de choisir le futur de notre pays. (…) Peut-être qu’il y a plein de jeunes qui ne se rendent pas compte. C’est pour ça que j’essaie de donner de la voix. L’urgence de la situation fait qu’aujourd’hui j’ai envie d’être fier de porter ce maillot le 7 juillet », a déclaré le capitaine des Bleus.

Philippe Diallo approuve les prises de position des Bleus

Les prises de positions des Bleus font jaser en France et même en Allemagne, depuis. Si certaines personnalités saluent les sorties des hommes de Didier Deschamps, d’autres estiment que ces derniers ne sont pas légitimes pour opiner sur des faits d’ordre politique. Mais la FFF n’est pas de cet avis. Interrogé par RMC Sport, Philippe Diallo a déclaré que les Bleus sont dans leur droit.

« Des joueurs se sont exprimés, c’est leur liberté de citoyen. C’est la liberté d’expression que leur laisse pleinement la Fédération », a confié le président de la Fédération avant d’inviter tout le monde à se focaliser maintenant sur le volet sportif. « Maintenant, on va passer au sport, au match, et à ce pourquoi on est venu, c’est-à-dire jouer au football », a-t-il ajouté.