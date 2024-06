Euro 2024, un Espagnol dézingue Mbappé après sa sortie sur les législatives en France

Kylian Mbappé s’est attiré la foudre d’un joueur de l’Espagne après sa sortie sur les législatives en France.

L’Equipe de France fait son entrée en lice à l’Euro 2024 ce lundi face à l’Autriche. Si le groupe vit bien, les Bleus abordent ce match dans un climat pesant à l’extérieur. Les hommes de Didier Deschamps ont été notamment concernés ces dernières heures par le contexte politique en France. Et l’avis qui le plus grincer des dents au pays est bien celui de Kylian Mbappé. Mais le capitaine de l’Equipe de France s’est également attiré la foudre des joueurs des autres nations présentes à l’Euro et surtout un joueur de l’Espagne.

L’avis tranché de Mbappé sur le contexte politique en France

C’est le sujet le plus brûlant en France ces derniers jours. Les législatives ont même réussi à éclipser le premier match des Bleus à l’Euro dans l’esprit des Français et même des joueurs. Présent en conférence de presse dimanche, Kylian Mbappé s’est aligné sur les propos de Marcus Thuram, en invitant aussi le peuple à faire front contre les extrêmes.

« J'ai envie de m'adresser au peuple français. On est une génération qui peut faire la différence. Les extrêmes sont aux portes du pouvoir, on a l'opportunité de choisir le futur de notre pays. J'appelle tous les jeunes à aller voter, de prendre conscience de l'importance de la situation. J'espère que ma voix va porter un maximum », a lâché le capitaine des Bleus.

Unai Simon ne comprend pas la sortie de Mbappé

Si sa sortie a été saluée par quelques personnalités françaises, Kylian Mbappé s’est attiré la colère de certains partis politiques dont le Rassemblement National. Mais le champion du monde n’est pas seulement décrié en France. Gardien titulaire de l’Espagne, présente à l’Euro, Unai Simon pense que Mbappé n’est pas assez légitime pour opiner sur des faits d’ordre politique.

« Il s’agit d’une question politique, et je trouve que nous avons souvent tendance à donner trop d’avis sur certaines questions. Je suis un professionnel du football et je pense que c’est le seul sujet dont je devrais parler », a confié le gardien de l’Athletic Bilbao.