La punchline de Mourinho sur l'intérêt du PSG

Ce mercredi, José Mourinho a assuré que le Paris Saint-Germain ne l'avait pas encore contacté.

Alors que la saison 2022-2023 touche à sa fin, le Paris Saint-Germain s'apprête à vivre un été mouvementé. Lionel Messi devrait quitter le club tandis que Neymar ne sera pas retenu. Sur le banc, Christophe Galtier a lui aussi peu de chances de rester dans la capitale française la saison prochaine. Et parmi les candidats potentiels à la succession de Galtier, José Mourinho figure parmi les noms qui reviennent avec insistance. S'il est en lice pour remporter la Ligue Europa avec l'AS Rome un an après avoir remporté la Ligue Europa Conférence, le technicien portugais, fidèle à lui-même, a connu quelques différents avec sa direction et pourrait être amené à faire ses valises dès cet été.

Pas de contact entre Mourinho et le PSG

Une situation qui pourrait profiter au PSG, qui cible également le jeune entraîneur Thiago Motta, qui progresse au fil de ses expériences et qui réalise un très bon travail avec Monza. Mais de son côté, l'ancien entraîneur du Real assure n'avoir reçu aucun coup de fil en provenance du club français. "Est -ce que le PSG m'a contacté ? S'ils me cherchent, ils ne m'ont pas trouvé parce qu'ils ne m'ont pas parlé", a-t-il rionisé en conférence de presse avant la demi-finale de la Roma face à Leverkusen jeudi.