La proposition folle pour que l'Inter garde Lukaku

Censé rentrer à Chelsea malgré sa bonne fin de saison à l'Inter, Romelu Lukaku pourrait finalement rester à Milan suite à une proposition folle.

Auteur d'une saison catastrophique à Chelsea, Romelu Lukaku était revenu cet été en prêt à l'Inter Milan, là où tout avait décollé pour lui. Après un début d'exercice à nouveau raté et miné par les blessures, l'attaquant belge avait relevé la tête en deuxième partie de saison et permis à l'Inter de bien figurer en Serie A et en Ligue des Champions. Malgré ces prestations en progression, il était convenu que Big Rom ne resterait pas en Italie. Pourtant, tout pourrait encore changer après la proposition folle faite par Chelsea à l'Inter Milan.

Lukaku à l'Inter? Une proposition folle

Cette histoire particulière démarre dans les bureaux de Stamford Bridge où les dirigeants de Chelsea cherchent à tout prix à transférer toujours plus de milieux de terrain pour renforcer un secteur de jeu particulièrement sous-performant cette saison. Et si Mason Mount pourrait se diriger vers Manchester United et que Kai Havertz attire toutes les convoitises, la cible principale des Blues Moises Caicedo pourrait se refuser au club. Mais une solution pourrait être trouvée.

Déterminés à s'offrir un nouveau médian qualitatif, les patrons de Chelsea auraient ciblé Nicoló Barella, le milieu tout terrain de Giuseppe Meazza. Et pour ce faire, ils veulent profiter de la conjoncture autour de Romelu Lukaku. L'attaquant belge souhaite rester à l'Inter et les Nerazzurri voudraient le garder. Les Blues ont donc envoyé une proposition folle au club italien : un échange entre les deux joueurs auquel pourrait s'ajouter Kalidou Koulibaly. Problème dans l'équation, l'Inter souhaite un nouveau prêt et pas une arrivée définitive de Lukaku.