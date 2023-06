La presse espagnole annonce la date de l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid

Ce mercredi, la presse espagnole a affirmé que Kylian Mbappé rejoindrait très probablement le Real Madrid la saison prochaine.

L'avenir de Kylian Mbappé continue de faire tourner les têtes. Désireux de ne pas prolonger son contrat au-delà de juin 2024, l'international français souhaite tout de même rester dans la capitale française la saison prochaine. Une situation que le PSG veut à tout prix éviter afin de ne pas voir le champion du monde 2018 partir gratuitement l'été prochain. Forcément, la presse espagnole imagine déjà Mbappé rejoindre le Real Madrid, club dont il rêvait quand il était enfant et qui l'attend à bras ouverts depuis plusieurs années déjà.

99% de chances

Toujours à l'affut de la moindre nouvelle sur ce dossier, l'émission espagnole El Chiringuito a lâché une petite bombe ce mercredi. À en croire le journaliste Edu Aguirre, il est plus que probable de voir le natif de Bondy rejoindre les rangs des Merengues l'été prochain, voire même lors de ce mercato estival. Selon lui, Mbappé n'a jamais été aussi proche du club espagnol, et il y aurait 99% de chances qu'il y signe au la saison prochaine, cela pourrait même se faire dans les prochains jours.

Aguirre explique également qu'il n'y a pas de contact entre le joueur de 24 ans et le club espagnol, mais que ceux-ci se font entre le Real et la mère de Kylian Mbappé, un contact qui n'aurait jamais été rompu. Concernant le prix d'un éventuel transfert, le journaliste espagnol évoque un montant de 250 millions d'euros qui comprendrait le coût du transfert (entre 120 et 150 millions d'euros) ainsi qu'une grosse prime à la signature pour l'attaquant parisien..