La prédiction de Deschamps sur Kanté pour le Ballon d’Or

Vainqueur de la Ligue des Champions et toujours aussi impressionnant, Kanté fait partie des favoris pour le Ballon d’Or.

"Il est petit, il est gentil, il a bouffé Léo Messi, bientôt sur les Champs Élysées, N’Golo Kanté ! ». Sur un air de « Champs Elysées » de Joe Dassin, les joueurs de l’équipe de France avait sorti Kanté de sa timidité lors de la Coupe du Monde 2018.

Trois ans plus tard, le milieu de terrain français aime toujours aussi peu prendre la lumière mais ne peut désormais plus se cacher. Toujours aussi impressionnant avec Chelsea, l’ancien Caennais vient de remporter la Ligue des Champions avec les Blues et ajouter un trophée à sa riche collection.

Il ne manque désormais que l’Euro qui démarre le 11 juin prochain à celui qui a été élu meilleur joueur de ses deux demi-finales et de la finale de la Ligue des Champions pour avoir fait carton plein.

Indispensable à Londres comme en équipe de France où il recommence à retrouver son niveau après une saison compliquée, N’Golo Kanté peut objectivement croire à un titre dans la plus prestigieuse des récompenses individuelles : le Ballon d’Or.

Quelques minutes après le titre européen avec Chelsea, son nom est d’ailleurs ressorti aux quatre coins de l’Europe pour en faire un des favoris, au même titre qu’un Mbappé.

Alors Kanté, candidat crédible ? Pour Didier Deschamps, cela ne fait aucun doute même si le sélectionneur connait les rouages de cette récompense…

"N'Golo, il n'a pas le registre d'un attaquant. Il peut marquer quelques buts mais de par ce qu'il fait, tout le monde a dû regarder ses derniers matchs, notamment la finale de Champions League, N'Golo est un moteur aussi. Le Ballon d'Or ? Il le mériterait, assure Deschamps sur RTL. Après, vous connaissez comme moi les critères, je pense que ça concerne surtout les joueurs offensifs."

"Lorsqu'il y a eu un défenseur ou un milieu, c'est parce qu'il n'y avait de joueur offensif qui avait vraiment marqué l'année footballistique. Potentiellement, de par ce qu'il fait... ça ne date pas d'aujourd'hui quand même. Il fait partie de ces moteurs de l'équipe de France aussi, il a une place -ce n'est pas par rapport à sa taille en disant qu'elle est petite - mais elle est énorme !"