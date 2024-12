La nouvelle sortie incroyable de Nasser Al-Khelaïfi sur Mbappé : "Kylian ? Je lui..."

Le président du Paris Saint-Germain multiplie les sorties ces derniers jours. Le dirigeant qatari fait une sortie incroyable sur Mbappé.

Ce n’est pas un secret que quelques mois avant le départ de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain, les relations entre le capitaine de l’équipe de France et la formation francilienne sont détériorées. Comme une rumeur, l’information a été confirmée ces dernières semaines avec la réclamation des salaires et primes par le joueur, qui a fait appel aux instances compétentes pour rentrer en possession de ses dus.

Nasser ne voit pas Mbappé comme un ennemi

Après sept ans passés au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a officiellement annoncé son départ libre l’été dernier. Sans surprise, le Bondynois a signé au Real Madrid. Depuis, le joueur de 25 ans et son ancien club pour lequel il est le meilleur buteur de l’histoire, ne sont plus en bons termes. Paris n’ayant pas digéré la façon dont Kylian Mbappé a quitté le club. En effet, le PSG a donc confisqué les trois derniers mois de salaires et prime du capitaine des Bleus, qui ne compte faire aucun cadeau à son ex-club. Alors, l’attaquant du Real Madrid a saisi les instances compétentes du cuir rond français pour la cause, mais le club francilien n’entend pas payer l’argent, s’appuyant sur une promesse orale faite par le joueur l’été 2023.

Getty/GOAL

Mais Mbappé continue de réclamer son argent et a saisi la Ligue de football professionnel (LFP) pour « défaut de paiement de primes et salaires » par le Paris Saint-Germain. Mais en dépit de tous ces problèmes entre les deux parties, le président parisien continue de souhaiter le meilleur au Bondynois, qui traverse un moment compliqué au Real Madrid. « Comme je l'ai toujours dit, je souhaite à Kylian - et à tous ceux qui ont joué pour notre grand club - le meilleur », a déclaré Nasser Al-Khelaïfi dans une interview accordée à Marca. Le Français appréciera la sortie de son ex-président, même si ses mots ne l’empêcheront pas de réclamer ses 55 millions d’euros.