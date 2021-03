La mine d'or Erling Haaland

L'impact qu'il a eu dans le football a eu un effet sur les accords de marque et de sponsoring pour le Borussia Dortmund et dans sa Norvège natale.

L'attaquant norvégien du Borussia Dortmund, Erling Haaland, est l'une des poules au oeufs d'or du football.

L'impact qu'il a sur le terrain a eu un effet avalanche sur la stratégie commerciale d'Evonik Industries - les principaux sponsors de Dortmund.

L'ascension rapide de Haaland a incité Evonik à prendre un certain nombre de mesures stratégiques. L'entreprise de chimie a profité de l'occasion pour promouvoir l'une de ses filiales, Medax, qui produit des compléments alimentaires, en Norvège.

La marque a été exposée dans le monde entier lors du Klassiker de la saison dernière contre le Bayern Munich. En termes de marketing, Haaland est un énorme succès en Norvège. Il a été photographié tenant un maillot portant le nom de la marque et tenant un pot de suppléments nutritionnels dérivés de baies scandinaves, l'un des produits de la société.

Le premier maillot de l'équipe de Dortmund a également subi plusieurs expériences marketing. Le club a maintenant deux sponsors de maillot - le contrat avec Evonik a été modifié pour que la marque n'apparaisse sur le maillot que pour les matchs DFB-Pokal de l'équipe, les compétitions internationales telles que la Ligue des champions et les matchs amicaux disputés à l'étranger.

Pour les matches de Bundesliga, Dortmund a un nouveau sponsor de maillot - la société d'hébergement Web, 1 & 1. Un modèle que le PDG du club, Hans Joachim Watzke, a qualifié d'innovant.

Les deux contrats courent jusqu'en 2025 et peuvent générer jusqu'à 40 millions d'euros par an pour Dortmund, en fonction de leurs succès sur le terrain. Le monde du football a obligé certains sponsors à apporter des modifications à des fins de marketing; Dans le cas de 1 & 1, ils ont dû changer leurs couleurs d'entreprise, bleu et blanc, car elles se heurtaient à celles de Schalke 04, les plus proches rivaux de Dortmund. Donc à Dortmund, le logo de 1 & 1 est en noir et blanc.

Haaland a également causé un peu de frictions entre Nike, son sponsor personnel et fournisseur des chaussures qu'il porte avec l'équipe nationale, et les sponsors du kit de Dortmund, Puma. Haaland est une icône pour Nike tandis que son club porte Puma. Ce n'est cependant rien d'inhabituel dans le foot d'aujourd'hui.

Lorsqu'il a quitté Salzbourg pour rejoindre Dortmund, Haaland a également réussi à négocier un meilleur accord avec Nike. Selon The Athletic, le PDG de Puma, Bjørn Gulden, a fait une offre à Haaland plusieurs mois avant qu'il ne change de club - ce qui a incité l'agent du joueur, Mino Raiola, à négocier et à prolonger avec des conditions améliorées dans le contrat de l'attaquant avec Nike.