La liste des 119 stades officiels présents dans FIFA 20

Voici tous les terrains disponibles dans le prochain FIFA. Le Parc des Princes, le Vélodrome et le Groupama Stadium sont les seuls terrains français.

Jouer à Anfield ou au Camp Nou reste toujours une sensation unique et le prochain FIFA 20 proposera bien ces enceintes mythiques, lors de sa sortie officielle le 27 septembre en .

Plus de 119 stades seront présents dans le prochain jeu d'EA Sports. On regrettera cependant la faible quantité de terrains pour la . Seuls le Parc des Princes, le Vélodrome et le Groupama Stadium seront ainsi modélisés.

Stade Club Anfield Bramall Lane Sheffield United Carrow Road Norwich City Emirates Stadium Etihad Stadium Goodison Park King Power Stadium London Stadium Molineux Stadium Old Trafford Selhurst Park St James' Park United St Mary's Stadium Stamford Bridge The Amex Stadium Hotspur Stadium Tottenham Turf Moor Vicarage Road Villa Park Vitality Stadium

Autres clubs anglais

Stade Club Stadium Cardiff City Craven Cottage Fratton Park Portsmouth KCOM Stadium Hull City Kirklees Stadium Town Kiyan Prince Foundation Stadium Queens Park Rangers Liberty Stadium Swansea City Riverside Stadium Middlesbrough Stadium of Light Sunderland FC Stadium Stoke City The Hawthorns West Brom

La

Stade Club Coliseum Alfonso Perez Balaidos Estadio Benito Villamarin Real Betis Estadio Ciutat de Valencia Estadio de la Ceramica Estadio de Mendizorrotza Alaves Estadio Jose Zorrilla Estadio Mestalla Valence Estadio San Mames Athletic Club Estadio Santiago Bernabeu Municipal de Butarque Leganes Municipal de Ipurua Ramon Sanchez-Pizjuan RCDE Stadium Reale Seguros Stadium (Anoeta) Wanda Metropolitano Atletico Madrid

Deuxième division espagnole

Stade Club Estadio El Alcoraz Estadio ABANCA-Riazor Deportivo La Coruna Estadio de Gran Canaria Las Palmas Estadio de Montilivi Girona Estadio de Vallecas Estadio La Rosaleda Malaga

Stade Club BayArena BORUSSIA-PARK Borussia Monchengladbach Commerzbank-Arena Francfort Dusseldorf-Arena Fortuna Dusseldorf Olympiastadion Opel Arena PreZero Arena Red Bull Arena RheinEnergieStadion Cologne Signal Iduna Park VELTINS-Arena Schalke Volkswagen Arena Weserstadion WWK Arena

Deuxième division allemande

Stade Club HDI-Arena 96 Max-Morlock-Stadion Mercedes-Benz Arena Volksparkstadion Hambourg

Stade Club Groumpama Stadium Vélodrome Marseille Parc des Princes

Stade Club (s) San Siro Inter / Stadio Olimpico / Roma

International

Stade Sélection Ataturk Olympic Stadium Wembley Stadium

Reste du monde

Stade Club Donbass Arena Otkritie Arena /

Stade Club Johan Cruyff ArenA /

Stade Club BC Place Stadium CenturyLink Field Dignity Health Sports Park LA Galaxy Mercedes-Benz Stadium Red Bull Arena

MX

Stade Club Estadio Azteca Club America / Cruz Azul / Mexico

Stade Club King Abdullah Sports City Al-Ahli / Al-Ittihad King Fahd Stadium Al-Shabab / Al-Nassr

J1 League

Stade Club Panasonic Stadium Suita Gamba Osaka

Stades classiques

Stade Club Al Jayeed Stadium - Aloha Park - Arena del Centenario - Arena D'Oro - Court Lane - Crown Lane - Eastpoint Arena - El Grandioso - El Libertador - Estadio de las Artes - Estadio El Medio - Estadio Presidente G.Lopes - Euro Park - FeWC Stadium (only on PS4 & Xbox One) - Forest Park - Ivy Lane - Molton Road - O Dromo - Sanderson Park - Stade Municipal - Stade Classico - Stadion 23. Maj - Stadion Europa - Stadion Hanguk - Stadion Neder - Stadion Olympik - Town Park - Union Park Stadium - Waldstadion -

VOLTA Football

Le nouveau mode proposé par EA Sports, qui relance la licence FIFA Street, proposera aussi son lot de terrain. On pourra ainsi jouer à Londres, Paris, Barcelone, Amsterdam, Berlin, Mexico, Rome, Tokyo, Lagos, Cape Town, New York, Los Angeles, Miami, Buenos Aires et Rio de Janeiro.