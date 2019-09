La liste A du PSG pour la Ligue des champions : toutes les stars au rendez-vous

l'UEFA a communiqué la liste des joueurs du PSG appelés à disputer la Ligue des champions 2019-20.

La liste A des joueurs du pour cette édition 2019-20 de la est connue.

L'UEFA dévoilé cette liste où figurent 23 éléments. A noter que les jeunes Marcin Bulka et Mitchel Bakker ne sont pas présents. Aucune surprise n'est à signaler pour le reste. Les stars Neymar, Mbappé, Cavani, Icardi, Di Maria, Thiago Silva, Marquinhos ou encore Verratti sont toutes présentes. Les deux nouveaux gardiens Navas et Rico également. Colin Dagba (20 ans) est, avec Kylian Mbappé, le joueur le plus jeune de cette liste.

Pour rappel, la liste A pourrait être modifiée durant le mois de janvier si le PSG sort de la phase de poules. La liste B, incluant des jeunes joueurs de l'effectif, n'a pas encore été communiquée.