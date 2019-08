La lettre d'adieu de Laurent Koscielny à Arsenal et ses fans

Après s'être engagé avec Bordeaux, le défenseur français Laurent Koscielny a adressé un message à son ancien club et ses fans.

Au bout d'une expérience longue de neuf ans, Laurent Koscielny a décidé de tourner la page d' . A 33 ans, il a fait le choix de rentrer en et signer avec les Girondins de .

Koscielny a donc quitté les Gunners, et la manière dont il est parti n'a pas vraiment plu aux supporters de l'équipe. Le fait qu'il ait voulu forcé son transfert et aussi qu'il ait manqué la tournée de son club ont été peu appréciés par les fans.

L'ancien Lorientais n'a pas donné d'explication sur ce qui s'est passé durant cet été. En revanche, il a jugé bon d'écrire une lettre où il fait part de toute son estime et son respect envers son ancien club et les fidèles d'Emirates Stadium. Une lettre publiée sur Instagram, et dont voici la traduction ci-dessous :

"Comme vous le savez, je me suis engagé avec les Girondins. Après 9 ans passés à Arsenal, j'ai pris la décision de partir. J'ai passé de merveilleuses années avec ce club, neuf années au cours desquelles j'ai appris, évolué, grandi. Cette expérience a fait de moi le joueur que je suis aujourd'hui. Ma décision de partir a été discutée pendant des mois avec mon club, mes coéquipiers, mon entraîneur, et cette décision a été bien réfléchie. Je vois ce départ comme un nouveau tournant dans ma vie de joueur, mais aussi dans ma vie d'homme et de père de famille. Cependant, j'espère que vous comprenez et, de toute façon, je ne saurais être assez reconnaissant pour ces années passées à Arsenal. Je sais combien le club et vous, les supporters, m'avez apporté. Mais il est temps pour moi de rentrer chez moi et aujourd'hui, ma volonté est de rejoindre les Girondins. C'est un nouveau défi que je compte relever avec détermination."

Pour information, le recrutement de Koscielny aurait couté 5M€ aux Girondins. La durée de son engagement avec les Marine et Blanc n'a pas encore été communiquée.