La LDC ou la Ligue 1 ? Luis Enrique dévoile la priorité du PSG cette saison

Lille vs Paris Saint-Germain

L’entraîneur Luis Enrique explique la priorité du PSG entre la Ligue des champions et la Ligue 1 de France cette saison.

Ce dimanche 1er septembre, le Paris Saint-Germain sera en déplacement au Stade Pierre Mauroy pour défier le LOSC Lille dans le cadre du match de la troisième journée de Ligue 1. En prélude à ce duel important, l’entraîneur de la formation francilienne a animé la traditionnelle conférence de presse, ce samedi 31 août 2024. A l’occasion, Luis Enrique a dévoilé laquelle de la Ligue des champions et la Ligue 1 est la priorité du PSG cette saison.

Luis Enrique se méfie de Lille

Auteur de deux victoires en autant de sorties en championnat de France, notamment contre Le Havre (1-4) et face à Montpellier (6-0), le Paris Saint-Germain est en tête de Ligue 1. Le club francilien affrontera ce dimanche son concurrent direct qui est Lille (2e, 6 points), auteur de deux victoires également. Pour le technicien espagnol, ce match est d’une importance capitale pour les deux équipes.

Getty

« Sans aucun doute c'est un des meilleurs matchs du championnat, pas seulement pour les équipes mais aussi par leurs compositions. Ils font beaucoup de choses très bien, continuent ce qu'ils faisaient la saison passée, j'aime leur proposition, leurs deux phases, on joue chez eux en plus, c'est un des matchs les plus difficiles à l'extérieur que nous pourrions jouer », a lancé l’Asturien en conférence de presse.

Luis Enrique vise la LDC, mais n’oublie pas la L1

Depuis jeudi, le PSG et Lille, tous deux engagés en Ligue des champions, connaissent leurs adversaires dans le tournoi cette saison. Demi-finalistes de la dernière saison, le Paris Saint-Germain vise toujours son premier sacre dans la prestigieuse compétition des clubs européens. Mais le coach parisien ne perd pas de vue les compétitions nationales à qui il donne beaucoup plus d’importance.

(C)Getty Images

« Je pense que même si la Ligue des champions aura plus de notoriété, les championnats nationaux vont continuer d'être très importants. C'est le championnat qui marque le niveau de votre équipe pendant la saison. J'ai beaucoup de doutes avec ce format. On ne sait pas si ça va se continuer, j'essaie d'être prudent, de regarder les côtés positifs ou négatifs, je tirerais les conclusions à la fin de la saison. On verra si ajouter des matchs était bon, si les calendriers individuels sont bien, avant il y avait le groupe de la mort mais c'était le groupe de la mort pour toutes les équipes, mais avec les calendriers il y a le groupe de la mort mais seulement pour une ou deux équipes. Aujourd'hui je ne peux m'aventurer sur ce qu'il se passera dans le futur », a fait savoir Lucho, qui estime que les Parisiens sont « les moins chanceux » de ce nouveau format de la Ligue des champions.