Tirage au sort de la Ligue des Champions : Les clubs français connaissent leurs adversaires

Le tirage au sort de l’épreuve reine du continent a été effectué ce jeudi. Les quatre équipes françaises sont fixées sur la suite.

Le voile est levé sur la Ligue des Champions dans son nouveau format. Ce jeudi, au forum Grimaldi de Monaco, le tirage au sort de l’épreuve reine du continent a été effectué. Avec l’aide d’un ordinateur, les différentes affiches - et il y en a énormément - ont été constituées.

36 équipes vont prendre part à cette C1 new look, dont quatre françaises. Une première. Le PSG, un client habituel, est accompagné par Monaco, Lille et aussi le Stade Brestois, qui fait partie des néophytes cette année.

Le PSG et Lille n'auront pas la tâche facile

Présent dans le chapeau 1, le PSG n'a pas été prémuni pour autant contre de grosses oppositions. Les champions de France devront notamment se mesurer à Manchester City à domicile, et au Bayern Munich à l'extérieur. Arsenal fait aussi partie de ses opposants, de même que l'Atlético Madrid. Deux équipes que les Franciliens n'ont jamais affronté en Ligue des Champions. Enfin, Stuttgart, Gérone, Salzbourg et le PSV complètement leur calendrier.

L'article continue ci-dessous

Lille, qui s'est qualifié après deux tours qualificatifs, aura l'honneur de défier le Real Madrid. A leur menu, ils auront aussi Liverpool, la Juventus et l'Atlético. Un sacré programme, qui rend leur tâche très compliquée. La bande à Genésio devra prendre des points face à des équipes plus abordables, comme le Feyenoord, le Sporting, le Sturm Graz et Bologne.

Du très lourd pour Brest, Monaco bien loti

Pour sa toute première participation à la Ligue des Champions, le club finistérien est servi en terme de belles affiches. L'équipe d'Eric Roy aura l'honneur de croiser les deux mastodontes espagnoles (le Barça et le Real), avec une réception des Merengue au Roudourou. Sur ses terres, elle jouera également contre le champion d'Allemagne, le Bayer Leverkusen. Le PSV Eindhoven, Shakhtar, Salzbourg et Sturm Graz complètent le programme du second du dernier exercice du championnat de France.

Enfin, l'AS Monaco connaitra des chocs face au Barça, contre l'Inter Milan et aussi face à Arsenal. L'équipe princière aura fort à faire pour prendre des points face à ces équipes. En revanche, elle est armée pour rivaliser avec Benfica, l'Etoile Rouge de Belgrade, le Dinamo Zagreb, Aston Villa et Bologne.