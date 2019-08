La K-League est furieuse contre la Juventus à cause de l'absence de Cristiano Ronaldo

La star portugaise a suscité le mécontentement de la fédération coréenne en ne participant pas au match d'exhibition contre les stars de la K-League.

Le bras de fer entre et la K-League n'est pas prêt de s'estomper puisque la fédération sud-coréenne a publié ce jeudi une déclaration virulente reprochant aux champions d' "de l'impudeur, des mensonges et de la tromperie".

Les supporters coréens ont intenté une action en justice contre la Juventus pour le coût des billets et "l'angoisse mentale" causée après que Cristiano Ronaldo n'ait pas joué lors du match de pré-saison entre la Juve et une équipe de stars de la de la K-League. Durant cette partie, Maurizio Sarri a aligné une équipe compétitive et le duel a débouché sur un nul divertissant 3-3. Or, le génie portugais n'était pas de la fête alors qu'il était stipulé par contrat qu'il devait participer à au moins 45 minutes de la rencontre.

L'ancien madrilène a été absent en raison d'une fatigue musculaire après avoir joué contre l'Inter deux jours auparavant. A noter aussi que les Piémontais sont arrivés en retard au stade en raison de leur vol retardé, et aussi à un embouteillage du trafic.

Dans sa plainte, la K-League a indiqué qu'un accord été conclu pour s'assurer que Ronaldo joue, et que le club italien devait prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter tout problème de timing. «La K League ne peut que se sentir déçue et trompée par la Juventus pour son impudeur. La Juventus a déclaré dans sa réponse que l'absence de Ronaldo était due à la fatigue musculaire des précédents matches qui l'avait contraint à se reposer. Si Ronaldo était incapable de jouer, ce serait une déception flagrante d’inclure Ronaldo en tant que remplaçant sur la liste de départ. En outre, selon un enregistrement téléphonique entre le promoteur et un responsable de la Juventus publié dans les médias, tout le monde, y compris Ronaldo et le manager Sarri, savait pertinemment que Ronaldo était censé jouer".

"Pourtant, la Juventus a jusqu’à présent nié toute responsabilité pour l’absence de Ronaldo et sans fournir la moindre explication. D'autres affirmations de la Juventus sont également remplies de mensonges et de tromperies, poursuivent les responsables du championnat sud-coréen. La K League exprime clairement sa profonde indignation et sa déception devant le comportement et les manières irresponsables de la Juventus, et nous demandons instamment à la Juventus de présenter des excuses sincères et d'expliquer la raison de l'absence de Ronaldo."

Ce communiqué très offensif suggère que les organisateurs de la rencontre rejettent aussi totalement l'explication donnée par la Juventus pour son retard au stade de Séoul.

La Juventus avait affirmé qu'il avait fallu près de deux heures à l'équipe pour sortir de l'aéroport, mais la presse a rapporté que cela ne prenait que 26 minutes - un chiffre vérifié par le service de l'immigration de la Corée.

La K-League a ponctué son message en déclarant que le club piémontais avait «dévalorisé» la à travers ses actions.